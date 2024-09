KIHNUST PÄRIT ÕPETAJA | Kristin Saare tunneb Hiiumaaga hingesugulust

Õpetaja Kristini puhul ei saa mööda tema päritolust. „Pärit olen ma Kihnu saarelt ning seal ka sündinud ja üles kasvanud,“ räägib vastne klassiõpetaja, kes sattus Hiiumaale esimest korda neli aastat tagasi. „Mäletan, kuidas laevalt maha sõites tekkis minusse selline veidralt kodune ja soe tunne, täpselt nagu kodusaarel Kihnus.“ Sellest ajast saadik on Kristin käinud Hiiumaal nii tihti, kui selleks võimalus on olnud. Ta ütleb, et Hiiumaaga kohtumine oli nagu armastus esimesest silmapilgust ja see ei ole siiani üle läinud.