Jälgi meid
Profikeskus bga57

POLITSEI

KELMID TEGUTSEVAD | Politsei hoiatab petturite eest

Politseile on laekunud mitmed Hiiumaa elanike teated, kus petturid on proovinud inimestelt raha kätte saada nii telefoni kui ka e-kirja teel.
Avatar photo
Unsplash

Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul on möödunud nädalal Hiiumaal märgatavalt kasvanud kelmuste juhtumite katsed.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Politseile teatati kahtlasest droonist

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 15 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa viis väärteomenetlust ja kümme väljakutset, tegi Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp ülevaate...

2 tundi ago

GALERIID

GALERII | Kärdla Kooli vilistlaste gala ja 195. sünnipäev

Laupäeva õhtul kohtusid Hiiumaa Spordikeskuses Kärdla Kooli vilistlased, et tähistada kooli 195. aastapäeva, meenutada kooliaega ja üheskoos pidutseda.

7 tundi ago

KIRI SAARELT

KIRI LAIULT | Sõmeril ja Liial on väga lihtne olla õnnelik

Pidime ju homme Hiiumaale jõudma, aga praegu tundub küll, et saame veel natukeseks laiule jääda – ilm on juba kolmandat päeva nii tuuline, et...

1 päev ago

PERSOON

SOONLEPA VANAHÄRRA | 89-aastase Enn Johannese kolm ametit

Kunstiajalugu algab Veenustest, ütleb metallikunstnik Enn Johannes. Esimesed teosed, millega mitte lihtsalt ei kujutatud nähtut, vaid taheti ka midagi öelda. Ennul on oma Veenus....

1 päev ago