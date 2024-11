KÄSITÖÖLISTE PIDU | Hiidlased pakuvad oma käsitööd Mardilaadal

Maanekiri käsitööpoe Maiu õpetab soomlanna Riittale kirivöö kudumist. Kudumisraam on üles sätitud Tallinnas Mardilaadal, kus juba reede varasel pärastlõunal korralik külastajatevool voorimas on. Riitta on käsitööhuviline ja see teda Eestisse toobki: “Käin Eestis regulaarselt käsitööd õppimas – olen käinud kursustel Kihnus ja Setumaal. Eestis on palju käsitöö tegijaid ja meistreid aga vähe neid, kes õpetavad. Soomes on palju õpetajaid, aga tegijad on neist lahus. Tegelikult on nii, et meister, kes oma asja aastaid ja aastakümneid teinud on, teab sellest rohkem, kui tunnistusega õpetaja, kes oma kohustuslikud tunnid ära on teinud.”