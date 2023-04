Kas kohalikud maksud päästavad Hiiumaa?

Koalitsioonikõneluste ühel voorul arutati kohaliku omavalitsuse teemasid. Muuhulgas arutati ka kohalike maksude võimalikku rakendamist, mis aitaks omavalitsuste eelarvet tugevdada. Nii ütles sotside esimees Lauri Läänemets pärast kõneluste vooru AKs järgmist: „Me rääkisime tõesti võimalusest, et kohalikel omavalitsustel oleks võimalik oma makse kehtestada, näiteks väikesaared või saared, kui seal käib hästi palju turiste, kes jätavad sinna palju prügi, on väga mõistlik näiteks turistilt üks euro küsida, et kohalikud inimesed ei pea selle prügi utiliseerimisega tegelema ja seda kinni maksma. Või siis turismimaks.“ Sama kordas ta ka hiljem ETV saates „Esimene stuudio“.