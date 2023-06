Kärdla lennuk pöördus rikke tõttu Tallinna tagasi

Tallinna lennujaamast õhku tõusnud Kärdla lend tegi juba linna kohal tagasipöörde ning maandus taas lennujaamas.

Erinevatele meediaväljannetele on peaaegu täis lennukis viibinud inimesed rääkinud, et lennukimootorist nähtu välja löömas leeke.

Lennufirma Diamond Sky esindaja ütles, et tegemist oli tehnilise rikkega, täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Lennud tühistati ning reisijad nii Tallinnast, kui Kärdlast toimetatakse kohale bussiga.

Tallinna ja Kärdla vahet lennutab firma Diamond Sky. Lennukiks on 33-kohaline Saab 340.