MURE KOOLI PÄRAST | Kahte jalga ei saa ühe saapa sisse panna

See, et maailmas on turbulentsed ajad, ei üllata enam kedagi, kõik on kogu aeg muutumises. Aeg-ajalt tekib siiski küsimus, kas muutusi on vaja muutuste tegemise pärast või tuginevad muutused ka põhjalikele analüüsidele. Olen viimastel nädalatel kuulnud ja lugenud Haridus- ja Teadusministeeriumis (HTM) valmiva kutseharidusreformi erinevaid tahke ning üha enam tekitavad need plaanid nõutust. HTMi soov, lõpetada Hiiumaa ametikoolis aianduserialad ja koondada need Räpinasse, üllatas vist küll kõiki, kes vähegi nende õpingutega on või on olnud seotud. Ja mitte ainult neid.