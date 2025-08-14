JUHTKIRI | Suure vaevaga saadud sarikapärg

Kiiresti meenutades hakkas saaga juba sellest pihta, et miks üldse maja just Kõrgessaarde ehitada. Sealt edasi investorite jamad mujal, mis omakorda mõjutasid ka Kõrgessaare tegemisi. Sealt edasi probleemid arvete tasumistega, ähvardavate nõudekirjade ja rahapuudusega. Sekka veel seegi fakt, et mõned asjaosalised olla omavahel juba varasemalt tuttavad, mis kohe kergitab tähelepanu.

Pole ime, et opositsioonil tekkisid kõhklused ja kahtlused. Volikogus sai kuulda ja sotsiaalmeediast lugeda pikki pahutamisi teemal, et kõik on valesti. Tõendeid, mille pealt oleks saanud kedagi liistule tõmmata, pole aga keegi esitanud. Asjaosalised ju isegi tunnistavad, et vigu on tehtud ja oleks saanud paremini.

Kõike seda silmas pidades pole ka siin imestada, kui paljude jaoks sai projekt maine, et “tahtsime parimat, aga läks nagu ikka.” Nüüd lubatakse kõik edukalt lõpuni viia. Seega sõnast ja sarvest.

Kuid vaatamata kõigele tõstab üürimaja ehitus fookusesse jällegi vana probleemi. Kuidas üldse Hiiumaale uusi kortermaju ehitada. Nagu nüüdki näha, sai väidetavalt kinnitust juba habemega teema, et Hiiumaa kinnisvara ei ole pankade jaoks piisavalt hea. Praegusel juhul ettevõtja jaoks, kuid sama seina vastu põrkuvad ka inimesed, kes sooviksid mõnes võimalikus majas korterit soetada. Laenu niisama lihtsalt ei saa.

Kõrgessaare üürimajast võikski tõusta kasu juba sel viisil, et ta oleks näidiseks ja võrdluseks tulevastele projektidele, kui keegi midagi ette tahab võtta.

Kui muidugi tahab, sest Hiiumaa poliitilises liivakastis vastupidamiseks läheb vaja üpris suurt meelekindlust.

pahutama <pahuta, pahutab>, pahudama <pahuta, pahudab> vatrama; pahandama ▪ pahudas keik inge peeld ee Emm; küll nendel naistel oo pahutamist Käi; jüttu pahudab Käi

Allikas: Hiiu sõnaraamat / Eesti Keele Instituut