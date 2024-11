JUHTKIRI | Sigade öpetund

See olli siiskid ainuld pool töde. Jee peele olli mindut küll ja peestjad läksid appi ka, a nee pole mette inimest oln, keda peestedi, vaid kaksteist metssiga. Üsna seakari. Muidut läks jee nende all puruks ja sead kukkust vette. Ja muidut läksid peestjad appi.

Öige ka. Köiki elusi peab hoidma. Peelegit aa külmumise ja huppumise surm herpsad eige egaöhele. Hilja aa eest olli lehtes pilt ja jütt kahest hirvepullist, kenne sarid ollid pulmde aegus na sandisti rista läin, et polegid änam lahti saan ja mölemd loomad surid eige nälga.

Tublid mihed, et sigadele appi läksid. Senna pole enam midat tehja saan, et kaheteismest piikast üks ainam eluse jähi. Sa´p saagid midat tehja, kui nad mütu sada meeterd kaldast eemal külma vee sees hulpivad.

Kuidas mei mönikord na kangesti köikidest hoolime ja teinakord äi taha sennest eige mitte midat kuulda ka.

Surm aa tösine asi, aga see, mes Kassaris juhtus, näidab, kui imelik see meite elu vahete vahel on. Kuidas mei mönikord na kangesti köikidest hoolime ja teinakord äi taha sennest eige mitte midat kuulda ka. Mütmed hiidlest teedvad seda tunned, kui humigu härkad ja need, et terve öue aa üles töngut. Silmde ees leheb mustaks ja hinges aa haige, et suure vaevaga harit kare peele aa va kehva sügiskünd tehet. Ainam möte, mis pehe tuleb, et oleks nüid ainuld üks jahimees olevad, kes metsanotsudele tina annaks. Halastus aa siis küll viimane asi, mes meele tuleb. Koradi seakari!

kare<`karge ~ kare, kared ~ karet> muru, rohumaa ▪ käi sa seel kare eere peel, jo ma plardi sii pasa sees kõnni sina seal muru ääre peal, eks ma plartsin siin pori sees (noormees neiule) Phl Allikas: Hiiu Sõnaraamat / Eesti Keele Instituut

Aga siis juhtub sedasi, et sead lähtvad jee peele ja hakkavad ee huppuma. Peestjad paarutavad igavese vaardiga ja mütme massinaga appi. Sedakorda läks sigadel sandisti, aga kui nad oleks eluga peesen, küll siis oleks möned öued veel üles töngut. Ma arva, et söuseid Kassari inimesi aa küll, kis aa üsna rahul, et loodus sedakorda söuse valigu tegi.

Ja ega see maksumaksja raha ka täitsa hukka pole läin. Eks mihed said nüid jee peeld peestmist harjuta. Vahete vahel lähtvad ju inimeseloomad ka jee peele ja siis aa sennest sigade öpetunnist kasu.

Parem oleks siiskid, kui mei söust seatempu äi teeks ja nörga jee peele äi leheks.

Kirjudas Raul Vinni, hiiu keelde pani Järvi Kokla