JUHTKIRI | Riigi heel kolis välja

Eelmisel kolmapäeval teatas aga just ERR, et koondatakse ridu ja töö kaotab Lääne- ja Hiiumaad katnud korrespondent Juhan Hepner. Korrespondentpunkti töö peatati tähtajatult, öeldi olukorda pehmendades.

Vähemalt selles vaates pole siinkandis enam riiki ollagi. Isegi mitte reedeti.

Võib vaielda, et kuidas ERR on riik, aga paraku see inimeste peas just nii kokku jookseb. Maksumaksja raha eest üleval peetav, kõige vanem, kõige vaadatum, kõige tähtsam. Ulatub igasse Eesti nurka.

ERR-i kohalolek piirkondades on inimeste jaoks tähtis. Kui sinu kodukant jõuab näiteks AK-sse, on see järelikult tähtis.

Jääb siiani arusaamatuks, miks langes liisk just Lääne- ja Hiiumaa peale. Aga miks mitte mõne Eesti lõunapoolsema maakonna peale, kus ERR-l koguni kaks korrespondenti tööl on. Kuna ERR vaatamata korduvatele päringutele ajakirjanikele sisulisi selgitusi ei jaga, siis jääb üle vaid arvata, et Läänemaa tundus Tallinnale piisavalt lähedal ja Hiiumaal ei toimugi midagi väga uudisväärset. Ja kui midagi on, saab mujalt ka tulla.

Paraku see jutt, kuidas hakatakse Pärnumaalt, Saaremaalt ja Tallinnast Hiiu- ja Läänemaad katma, ei päde väga. Tehniliselt on see muidugi võimalik, sisuliselt mitte. Vähemalt mitte korraliku kajastuse mõistes.

Ajakirjaniku töö pole vaid sõita kuskilt kohale, torgata mikrofon allikale nina alla ja küsida kolm küsimust.

Ajakirjaniku töö pole vaid sõita kuskilt kohale, torgata mikrofon allikale nina alla ja küsida kolm küsimust. Usun, et ka ERR-i otsustajad teavad väga hästi, kuidas ajakirjaniku töö, eriti väikestes kohtades, tähendab rohkemat. See tähendab kohavaimu tajumist, usaldust (välja teenitud). Need teadmised ei teki päevade või nädalatega. Kujutage endale korraks ette, kuidas Pärnumaa reporter hakkaks ühtäkki Saaremaa uudiseid vahendama. Ei kõla ju usutavalt. Paraku just nii Lääne- ja Hiiumaa teletulevikku nähakse.

Samamoodi nagu ei ERR-i majast ei jagata selgitusi selle kohta, miks langes uudistetoimetuse juhi sõrm kaardil Lääne- ja Hiiumaa peale, ei räägita ka sellest, kui palju ühe inimese ametikoha kaotamine võitu annab. ERR-i mastaape arvestades tundub see kaduvväike summa. Ja tekib küsimus, et kas tõesti oli ühe korrespondendi ametikoht kõige ebavajalikum koht kogu süsteemis? Võttes lahti ERR-i ametikohtade nimekirja, jääb näiteks segaseks, miks on vaja üsna suurt turundusosakonda ettevõttes, mis midagi ei pea müüma või kas rahvusringhäälingu ülesanne on ikka toota veebi meelelahutuslikku sisu, selmet täita neile seadusega pandud ülesandeid ehk kajastada piirkondlikku elu.

(h)eel <(h)eele, (h)εεld> hääl ▪ karjub nii valju äälega Rei; ma‿ole oma hεεle juba ära hüidĕn, äi ta kuule Phl Allikas: Hiiu Sõnaraamat / Eesti Keele Instituut