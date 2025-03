JUHTKIRI | Mida me õppisime hirmust?

Igaüks mäletab koroonakevadet erinevalt. Kellel lõppes sissetulek, kes sai justkui taeva kingitusena planeerimata puhkuse kevadisel Hiiumaal. Kelle jaoks oli peavalu, kuidas tööd korraldada või kuidas lapsi õppetöö tegemiseks ekraani taga hoida. Siiski tunnistavad paljud, et viie aasta tagune aeg oleks tagasi mõeldes nagu udu sees. Kuskil kaugel ja segaselt. Arvatavasti oli emotsioone nii palju, et kõik need ei tule kohe meelde.

Täna võib muidugi tunduda kõik toona olnu meeletu ülereageerimisena. Teame ju kõik, et pole see töbi muud, kui tavaline viirushaigus ning paljud on seda tänaseks põdenud mitmeid kordi. Siis aga läksid saared lukku juba väheste nakatunute peale ning polnud harvad ka juhud, kus poest ostetud kaubad harjaga üle pesti. Vähemalt nii tunnustatud teadlaste poolt õpetati.

Kurb oli see, et koroona mõjus ühiskonnale lõhestavalt. Esimesed nakatunud justkui tühistati ja neist käidi mööda kui katkuhaigetest. Eks taas võib selle kirjutada teadmatuse ja segaduse arvele, aga tühistamine tuli kuidagi hirmutavalt lihtsalt. Kõik kes julgesid koroonast või vaktsineerimisest arvata teistmoodi, said enamuselt vastalise templi otsaette. Tõsi, nagu elus ikka, olid nii ühel kui teisel poolel omad teooriad, millest kumbki sammugi ei taganenud. Siis ongi tembeldamine lihtne. Ajupesu samuti. Meenub valitsuse teavituskampaania, mille üks lause oli näiteks: „Kohtusime üle pika aja sõpradega. Saime grillida, kõvasti naerda ja surmava viiruse. Lähed välja – levitad viirust. Püsi kodus. “

Aga hea on näha, et täna julgeb nii mõnigi autoriteetne ja toona juhtival kohal olnud arst või teadlane tunnistada, kuidas võib-olla tõesti mindi veidi üle piiri ja kiirustati. Kuid siis olid teised teadmised-arusaamad ja käituti nende järgi.

Vaatamata lukus olemisele, oli ka positiivseid õppetunde. Võtkem kasvõi selle, mis seondub kaugtööga, kodukontoriga ja muidugi üle veebi õppega. Need mõisted ja tegevused olid seni üsna tundmatud, täna ei pilguta keegi enam silma, kui võimaluse korral töötatakse kodust. Tõsi, koolides tuli veebiõppele üleminek raskelt ja keeruliselt, õppida tuli töö käigus. Kuid tänaseks on oskused ja teadmised olemas. Loodetavasti ei lähe neid oskusi enam vaja.

Ja üks asi veel. Paljud inimesed on tunnistanud, et neid justkui sunniti silmi lahti tegema. Avastama või taasavastama elu enda ümber. Kasvõi seda, et kevad on käes. Nägema värve ja võimaluse korral tundma lõhnu.

Kevad on taas käes, meenutagem seda aega ja avastagem elu enda ümber. Vabalt.