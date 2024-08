JUHTKIRI | Iga päev peaga vastu seina

Miks muidu on Hiiumaal mõnekümne aastaga piimatootjate arv kolmkümmend korda väiksemaks jäänud? Eks muidugi teeb aeg omad korrektuurid ja väiketootjad on igal pool juba ammu pillid kokku pakkinud, aga ikkagi on see võrdlusarv hirmutavalt allapoole suunatud.

Vallikivi räägitud lugu sellest, miks nende farmi üks auto mandril ehitustöid teeb, illustreerib kogu olukorda väga tabavalt. Ükski mandriettevõte ei tahtnud aja- ja rahakulu tõttu enam saarele vilja järele tulla ja tuli endal midagi välja mõelda. Hea, kui on võimalus midagi ette võtta. Kõigil ei ole.

Seda kõike kuulata oli ütlemata kurb. Näed, kuidas inimesed punnitavad teha seda, mida nad oskavad ja tahavad, aga kogu aeg oleks nagu sein ees ja lihtsalt tuleb kõrvad lörtis kannatada. Sest mis rõõmu saab olla millegagi tegelemisest, kui kogu aeg pead mingeid jamasid lahendama, ots otsaga kokku tulema ja lihtsalt eluspüsimise peale mõtlema. Päevast päeva. Ja see ei puuduta ainult põllumehi.

Eks saarte elanike jutte keerulisest elust võetakse mandril tihtipeale lihtsalt vingumisena. “Ise olete sinna elama läinud,“ kostab enamasti sellistele juttudele vastuseks. Teine tavaline tõdemus on see, et aga igal pool Eestis ei saagi ühtemoodi elada. Hiiumaal polegi võimalik saada neidsamu teenuseid mis linnas.

Jah, kõik on õige. Ollakse läinud elama ja ei saagi samamoodi olla kui linnas. Aga seda keegi ju ei tahagi. Tahetakse lihtsalt, et elu oleks samadel tingimustel, mis mujal riigis. Et oma kauba müümiseks ei pea sa maksma rohkem või külla tulev inimene loobub sellest, sest tee sinuni maksab palju.

Minister räägib samal ajal sellest, et tuleb arvestada saarelisi erisusi. Selle kohta öeldakse, et hea see, kes lubabki. Riik peabki aru saama, et elu väljaspool linna ongi riigi jaoks kallis. Aga kui neid piirkondi järele ei aita, siis varsti polegi seal enam kedagi.

Arvestades keerulist olukorda riigis ja Eesti poliitika tuuletõmbusi, on raske uskuda, et mingid erisused tulevad. Aga lootma peab, sest lootus sureb ju teadupoolest viimasena.

`lörtis lontis ▪ `riidĕd nii `lörtĭs `selgăs Phl. Vt ka `lontis

Allikas: Hiiu Sõnaraamat/ EestiKeele Instituut