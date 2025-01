JUHTKIRI | Hiiumaa vajab rohkemat uurimist

Viikingite ajalugu on viimase 15 aasta jooksul olnud terava tähelepanu all. Eestis, eeskätt Saaremaal põhjalikult ümber kirjutatud. Salme laevmatused on aidanud muuta arusaamu viikingite tegevuse ulatusest ja varasemast perioodist. Avastus tõestab, et viikingite sõjaretked ja meresõidud algasid varem, kui varem arvati.

Arheoloog Marika Mägi ütleb, et Hiiumaa idarannikul asunud Portus Sarwo nimelise sadama lähedusest läks ilmselt läbi Idatee üks harudest, mis suundus lääne või lõuna poolt Loode-Eesti rannikule ja Soome lahte. Nagu teame, on see meretee olnud oluline hiljemgi. Seni on Portus Sarwost teatud vaid kirjalike allikate põhjal. Vast nüüd leitud mündid sillutavad teed suuremale pildile.

Loodetavasti annab nüüdne leid teadlastele põhjuse tulla seda viga parandama ja Hiiumaale arheoloogilisi kaevamisi läbi viima.

Hiiumaa on arheoloogiliselt suhteliselt uurimata. Seda on kurtnud mitmed kohalikud ajalooga seotud inimesed. Tea, kas pole kuskilt olnud kinni hakata või on jällegi lihtsalt kauge kant. Loodetavasti annab nüüdne leid teadlastele põhjuse tulla seda viga parandama ja Hiiumaale arheoloogilisi kaevamisi läbi viima. Nagu ütleb ka Marika Mägi, et kui oli piisavalt suur sadam, pidi läheduses olema ka inimasustust, kes sadama toimimiseks vajalikke teenuseid, toitu ja jooki pakkusid.

Kindlasti peaks teemat üleval hoidma, sest Hiiumaa ajalugu vajaks kindlasti rohkem uurimist ja lahtikirjutamist ning iial ei või teada, kas ühe väikese mündikillu taga võib olla midagi suurt. Meenutagem, et kasvõi seesama kuulus Salme laevmatus sai alguse ju nii, et leitud kolbad ja täringud arvati olema teises ilmasõjas hukkunute omad ning pandi lihtsalt kadaka alla hoiule. Oli õnn, et kaablikraavi kaevanud töömees jätkas ning sattus mõõga peale. Edasine on juba ajalugu.

Igatahes on juba ainuüksi selle pisikese mündileiuga tehtud Hiiumaale suur teene ja arheoloogiliste uurimiste vajalikkus taas pildile toodud.

Nüüd on vaja härjal sarist haarata.