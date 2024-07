JUHTKIRI | Ajab hiidlasel hinge täis

Tegelikult on rannal sõitmine keelatud ja seadus näeb rikkumise eest ette kuni 1200 eurot trahvi, aga nad kimavad ikka või mõnulevad, auto esirattad otsapidi meres. Nagu ei teaks! Küllap teavad, aga lihtsalt vilistavad sellele.

Aastasadu kujunenud omanäoliste maastike lõhkumine on kõige pesuehtsam keskkonnakuritegu, millele pole õigustust. Eriti kahjustab loodust, kui kimatakse mööda kaldavalli, sest merekalda õrn taimestik hävib rataste all kiiresti, aga taastub üliaeglaselt. Looduses rahmeldamas käinute süül ei pruugi mõni haruldane taim enam kunagi tärgata ja see ajab tigedaks küll.

Kurvastusega tuleb tõdeda, et Kõpu poolsaare rannad pole kaugeltki ainus koht, kus võimsate masinatega sögedad mehed on oma rallioskusi proovinud. Keskkonnareid näitas, et kimatud on teisteski randades. Luidja kandis näitasid auto- ja motikajäljed, et rallitud on Nõukogude piirivalvurite sissesõidetud teel, mida mööda tohibki sõita, kuid vaatepilt oli üsna kole. Õnneks polnud kaldavallile uusi teeradu sisse küntud.

Nurinat, et ühes või teises kohas on sõidukeid proovile pandud ja rannaliiva sügavad vaod küntud, kuuleb hiidlastelt isegi bussis sõites või poejärjekorras seistes. Viimasel ajal näikse suurim probleem olevat just ATV-dega looduses aega viita tahtvad inimesed, kes pööravad segamini teid ja maid, rikuvad randa ja metsaalust. Vajadust end välja elada võib mõista, kuid see ei tähenda, et neil poleks kohustus valida selleks sobivat kohta ja aega.

Lihtne on öelda, et korrakaitsjad eesotsas keskkonnainspektoritega peaksid sellistele tegelastele rohkem tähelepanu pöörama. Reaalsuses ei jagu selleks ilmselt ei aega ega jõudu ning Hiiumaal praegu ühtegi looduskaitse- ja metsakaitse järelevalveinspektorit palgal polegi. Seepärast sõltubki väga palju hoolivate kodanike tähelepanelikkusest ja sekkumisjulgusest, millest loodavad abi ka keskkonnaametnikud. Näiteks Kiduspe ja Suureranna küla inimesed hoiavad ise oma kodurannal silma peal ja seal on ka n-ö riskikohti vähem.

Neile tegelastele aga, kes sõidukitega Hiiumaa loodusele kurja teevad, ja teolt tabatakse, võiks lajatada seaduse täie rauaga.