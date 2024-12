JÄRELEHÜÜE | Suri zooloog Fred Jüssi

Fred Jüssi sündis 29. jaanuaril 1935 Aruba saarel, mis asub Kariibi meres. Jüssi kolis koos ema ja vanema vennaga Eestisse 1938. aastal.

Tartu Riiklikku Ülikooli astus Jüssi 1953. aastal, kui asus bioloogiat õppima. Ülikooli lõpetas ta 1958. aastal bioloog-zooloogina.

Jüssi looming on olnud väga mitmekülgne. Ta on olnud mitmete raamatute ja artiklite, fotoalbumite, loodusteemaliste jutustuste ja mõtiskluste ning heliplaatide autor. Osa tema loomingust on olnud suunatud ka laste harimisele.

Jüssi pühendus Eesti looduse ja maastike jäädvustamisele ning looduskaitse edendamisele. Paljude tunnustuste hulgas teenis ta 1998. aastal Valgetähe IV klassi teenetemärgi ning 2006 Riigivapi III klassi teenetemärgi. 2019. aastal sai ta Eesti Vabariigi kultuuripreemia elutöö eest.