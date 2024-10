Jalutuskäik Liisa Kaljulaga mööda Soosteri näitust Mikkeli muuseumis

Mikkeli muuseumis Kadriorus on üle talve vaadata erakogudest pärit maalide ja joonistuste väljapanek. Mõned tööd pööravad temast ette täiesti uue külje. Aga on ka klassikalist vana head Soosterit, mida me tunneme ja teame – kadakad, kala ja muna. Sooster Foundationi eestvedaja Liisa Kaljula teeb tuuri mööda näituseruumi, millest lugeja nüüd osa saab, et näitust külastades näeksime ja mõistaksime Soosteri eri perioodide töid.

Ei saa öelda, et Soosterit oleks meie erakogudes ülemäära palju. Ka see näitus siin võiks olla palju suurem. „Moskvasse on jäänud maha Soosteri tippteoseid, kuid neid me siin näitusel näha ei saa,“ selgitab Liisa. „Kultuurisidemed Eesti ja Venemaa vahel on külmutatud. Isegi tema Tretjakovi Galeriile kuuluvaid teoseid ei saanud me juubeliraamatus kasutada, sest riiklike asutuste vahel on koostöö praegusel sõja-ajal keelatud.“ Küll aga võib raamatust leida mõned eriti olulised Vene erakogudes olevad tööd, sest neile see keeld ei kehti.

Näitus algab kunstniku varase Hiiumaa perioodiga, mis kindlasti soojendab hiidlase südant. Siin on nii Hiiumaa maastikke kui ka varast Tartu Pallase perioodi. Mõned täiesti suurepärased maalid, millest võime aimata, milline kunstnik oleks temast saanud, kui ta oleks Eestisse jäänud. Näiteks töö nimega „Interjöör“, mis on pärit Marten Maa erakogust. See kujutab 1946. aasta tüüpilist Tartu kohvikut kunstnik Endel Kõksi vaimus. Tollased pallaslased olidki Soosterile suureks eeskujuks. Võime arvata, et tegu võis olla Werneri kohvikuga, kus istuvad Ülo sõbrad – kes kritseldab paberile, kes loeb lehte. Siin on vabariigi aegset Tartu kohvikuelu hõngu, mis ajaloo käigus ei jäänud endiseks.

Edasi tuleb Soosteri autoportreede galerii püüuga visualiseerida Soosteri elu läbi eri etappide, koos piltide alla tõmmatud tähtsamate daatumite ajajoonega. Ka värvipaletist võib aru saada, et hirmutav tumehall on Siberi vangilaagri periood, mõnus liivakarva on ennesõjaaegne Hiiumaa ja Tartu ning sinine on Moskva periood. Otsaseina paigutatud omamoodi näo pinnalaotus on üks Soosteri viimaseid autoporteesid, sest peale 1959. aastat ta enam ennast ei maalinud. Ilmselt oli suurlinnas Moskva muudki teha, kui tegeleda enesevaatlusega. Pildil tundub, nagu oleks teda kistud lõhki. See maal pärineb Mikhail Ayvazovi ja Eva Vassilevskaja erakogust. Olles Soosteri Sihtasutuse loojad, on nad ühed märgilisemad ja pühendunumad Soosteri kogujad Eestis.

Ihult ja hingelt modernist

Liisa on isegi üllatunud, et näitusele õnnestus erakogudest kokku saada nii tugev kadakate teemaruum. Siin on ka Soosteri tippteoseid, näiteks Tiiu Relve kogusse kuuluv helesinine kadakamaal. Sooster maalis kadakaid juba neljakümnendatel, sest hiidlasena oli see loomulik valik. Kuid Sooster ei olnud mingi realist, sotsrealism talle kohe üldse ei sobinud (meenutagem vaid Kärdlas muuseumi Pikas Majas näha olnud „Asfaldipanijate“ suuremõõdulist maali), sest ihult ja hingelt oli ta modernist. Liisa räägib, et kadakate reaga tahtsid nad uurida, kuidas modernist Sooster hakkab kadakaid deformeerima.

Kalade teema grupi puhul on näha, et kõige suurem ja väga kõrgetasemeline erakogu on Soosteri perekonnal. On väga tänuväärne, et perekond on nii hästi Ülo pärandit hoidnud ja väärtustanud, ütleb Liisa. Nõnda saab aru tema suurusest ja tähtsusest. Suurem osa kogust on hoiul Tartu Kunstimuuseumis, mõnda on ka Tel Avivis.

Sooster ja erootika

Järgmise teemana tuleb näitusel erootika. Mõned kunstiteadlased on Soosterit nimetanud erotomaaniks, sest seksuaalsusega seotud teemad olid talle väga tähtsad. Sooster kasutas seksuaalenergiat väga palju (nagu näiteks tänapäeva rokk-muusikud), seetõttu on need joonistused väga võimsad. Tõuke erootikale andis talle kohtumine oma tulevase naise Lidia Serhiga Karagandas 1954. aastal, mis paiskas loomingus valla kanalid, mis enne olid suletud. Aga ka nooremana, joonistusel „Paar rannas“, kus on ka kadaka motiiv, on hea näide, kuidas seksuaalsus Soosterit määratles. Mõned joonistused on ilmselt seotud ka Haapsalu mälestustega, kus koos sõprade Heldur Viirese ja Lembit Saartsiga käidi külas Helju Sarnet-Sauramil, kes oli nende Haapsallu kolinud Pallase-aegne õpingukaaslane. Neil ilmselt oli päris lõbus, arvab Liisa, sest noortel inimestel tõstab soe suvi ja piisake veini igatahes tuju.

Kosmoerootika teema on Soosteri loomingus päris olulisel kohal, sest suuresti oli ta mõjutatud ulmeraamatute illustreerimisest. See imbus ka tema enda loomingusse loomulikult läbi mitmekordse töötluse ja sünteesi. Need kolmejalgsed ja neljakäelised, kobarrindadega ja abstraktseks tombuks väänlevad naised ei ole ju pärit planeedilt Maa.

Samas saalis näeme ka näituse tunnusvisuaali, maali „Maastik silmadega“, mis oli pikalt avalikkuse eest varjatud. Maal on Ayvazovi-Vassilevskaja kogust, ostetud mõned aastad tagasi Moskva oksjonilt. Soosteriga oleks võinud minna ka teisiti, ütleb Liisa Kaljula. Kui Eesti muuseumid 70-ndate lõpus ei oleks võtnud vastu Soosteri perekonna ettepanekut tuua pärand Eestisse, siis puuduks meil tema töödele igasugune ligipääs ja Soosterit oleks loetud Vene kunstnikuks.Tänu perekonna tarkusele ja ettenägelikkusele on Sooster tunnustatud Eesti kunstikuna ja tema loomingu paremik asub Eestis.

Muna ja lõpetamata tööd

Kolmas põhimotiiv on muna. Kaheks kõige põnevamaks tööks näitusel on kaks lõpetamata maali, mis näitavad suunda, kuhu poole Soosteri looming tema elu viimastel aastatel suundumas oli. Ja see suund oli koos Moskva kontseptualistidega. Teatavasti kõige tähelepanuväärsem selle žanri kunstnik oli nüüdseks maailmakuulus Ilja Kabakov (Ukrainas 1933. aastal sündinud ja New Yorkis 2023. aastal surnud), kes oli Soosteri parimaid sõpru. Sestap on arvata, et ka Soosteri järgmine käik oleks olnud kontseptuaalse mõtlemisega seotud. Seda on näha neljaks jaotatud muna seeriast (1968-1970), mis on jäänud lõpetamata. Tema välja arendatud reljeefse tehnika retsept on salastatud, sest üldjuhul kunstnikud oma autoritehnikaid ei avalda. Tänu nendele lõpetamata jäänud teostele me näemegi tema loomingu köögipoolt, näeme, kuidas ta reljeefseid kihte üles ehitas. Selleks kasutas ta teatrikunstnikust abikaasa töö juurest toodud teatripastat, millele ta lisas erinevaid värvikihte. See on tohutu pikk ja aeganõudev protsess, kuid õlivärviga töötades teisiti ei saa, sest värvid kuivavad kaua. Seetõttu oligi tal töös korraga mitu pilti. Asjatundmatu pilk muidugi ei tee vahet, kas pilt on lõpetatud või mitte. Liisa Kaljula ütleb, et need tööd on selgelt lõpetamata, sest tema surm oli väga ootamatu ja šokeeriv. Me näeme pooleli jäänud loomingulise teekonna kurbust. Arvestades tema elukogemust, vangilaagris veedetud aastaid, ametlike kunstiringkondade vaenulikkust, siis pole ka ime, et neljakümne kuue aastaselt tema elutee lõppes.

Reklaam. Lugemise jätkamiseks palun liigu edasi.

Sooster ei soovinud end nimetada abstraktsionistiks, vaid ütles alati, et ta on modernist. Seda rõhutab ka Lidia Sooster oma memuaarides. Kõige põnevam töö näituse abstraktses teema- blokis on koletuslik vorm pildil „Arabesk“. Sooster püüab siis leiutada kõige ebameeldivamat, vastikust tekitavat vormitut limast asja ning paigutab selle kõige ilusamasse keskkonda – muuseumi saali. See töö näitab tema kui kunstniku hulljulgust väljendada uusi ohtlikke teemasid. Lidia Sooster meenutab, et uute kogemuste saamiseks tegi Sooster endaga täiesti hullumeelseid katseid. Küll sidus end ööseks puu külge, et läbi une näha tähti. Ilmselt proovis oma ateljees koos sõpruskonnaga ka keelatud aineid.

Nurjatu mäng Mona Lisaga

Tõeline rariteet on krutskiga joonistatud Mona Lisa. Seda tööd ei ole olnud üheski Soosteri raamatus ega näitusel. See töö oli unustatuna peidus perekonna Tel Avivi kodus. Mona Lisal on siin ära vahetatud silm ja suu. Sooster uuris väga põhjalikult Lääne-Euroopa kunsti, millest ta oli ju nõukamaal ilma jäetud. Modernistina oli ta lõpuks nii enesekindel, et julges sellise tippteosega mängida nurjatut mängu.

Soosteri kuulsa akende sarja maale on mitmes muuseumis, paari aasta eest tuli üks teos välja Praha Rahvusgaleriis – „Muna aknas“. Soosteri loominguga aktiivselt tegelemine toob järjest välja unustatud teoseid. Mikkelis näeme teiste hulgas üht tema viimaste aastate lõpetamata akent – ei saagi teada, mida ta oleks tahtnud sellesse aknasse maalida.

Näituse lõpetavad tema joonistused. Sooster oli tegelikult suur joonistaja, aga pidas end ikkagi maalijaks. Tema soov oli saada Moskva maalikunstnike liitu, mida kunagi ei juhtunud. Ta jäi alati põranda-aluseks, eriti peale Maneeži skandaali. Kuna ta ei olnud kunstnike liidu liige, siis sai ta ka kunstitarbeid vaid sõprade kaudu, sest vabamüügis ei olnud tollal midagi saada. Maneežis oli Soosteril väljas mitu tööd, nende hulgas ka „Silm munas“, mis asub praegu Tartu Kunstimuuseumis.

Näitus Mikkelis, mida valmistati ette kaks aastat, jääb üles 4. maini 2025. Üleval on ligikaudu 160 teost, mis Mikkeli muuseumi direktori Aleksandra Murre sõnul on suurim arv teoseid, mis selles ruumis on kunagi olnud. Sooster Fondi avaldatud vastvalminud juubeliraamatus on 304 lehekülge 400 taiest, 13 artiklit Soosteri kohta. See raamat on isegi tähtsam kui näitus, mis läheb ju maikuus kinni, ütleb Liisa Kaljula.