JÄLLE PÜHALEPA KOOLIBUSSIST | Tõnis Paljasma: Mõistlik oleks kasutada koolibussi palju rohkem, kui täna sõidetakse

Sest nii on see kogu aeg olnud ja edasisele arutamisele ei kuulu. Tõsi, kuludest suure osa on siiani moodustanud liisingumaksed, mis hiljuti lõppesid ja edaspidi võiks minna odavamaks. Kapitalikulu saab presenteerida nii või teisiti, õigem ongi teisiti, kuid sellegipoolest on eelarvest kulutatud suhteliselt palju raha ja saadud suhteliselt vähe liinikilomeetreid. Selle bussi käigushoidmine on omajagu paratamatu, sest ega Hiiumaa väikeselt turult kooliliini vedaja leidmine ka väga lihtne ei ole. Siiski ei tohiks olukorras, kus vallal igast suunast rahaliselt pigistab, olla kuskil üks buss, mis on sisuliselt „laulatatud“ ühe juhi ja ühe liiniga, samas teised osavallad kasutavad kooliekskursioonideks ja muudeks sõitudeks eravedajate busse. Mõistlik oleks kasutada koolibussi palju rohkem, kui täna sõidetakse. Valla palgal on kehtivate õigustega bussijuhte rohkem kui üks ja võimalik oleks ju teha ka muid sõite peale kooliliini, kuid siiski peab jälgima, keda vedada, et ei tekiks tegevusloa kohustust. Kas tõesti on osavalla piirid nii punased veel mõni kuu enne osavaldade kadumist, et ei saa nii ega teisiti? Kurb.