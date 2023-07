ILMATEADE | Taevataat on Avatud Talude poolt: suurt vihma ei tule

Möödas on mõned soojemad ja kuivemad päevad. Ees ootavad samuti suvesoojaga päevad ja ka ööd on soojemad.

Pühapäeval libiseb üle Eesti “kuumakeel”, mis võib päikese olemasolul tõsta temperatuurinäidud üle 30°C, kuid vaid üheks päevaks.

Täna (14.07) oleme lõunapoolse kõrgrõhkkonna ja põhja-loodepoolse madalrõhkkonna vahel. Sajuhooge esineb pealelõunasel ajal, võib olla ka äikest. Sajukogused kokkuvõttes samas aga hiiglaslikud ei ole. Tuul puhub läänekaarest, puhanguid on 10…13m/s. Sooja on 18…22°C.

Laupäeval (15.07) tuleb lähemale ja saab seega veidi mõjusamaks kõrgrõhkkond. Ilm on öösel sajuta, päeval võib areneda üksikuid rünksajupilvi, kuid tugevat sadu need ei anna. Tuul puhub läänekaarest ja veidi nõrgeneb. Sooja on öösel 14…17°C, päeval 19…23°C.

Pühapäeval (16.07) läheneb läänest aktiivne madalrõhulohk. Kõrgrõhkkond surutakse tagasi, kuid nende kahe vahel jõuab edelast lõunast – edelast vaid üheks päevaks meile nn “kuumakeel” ehk väga soe õhumass. Ilm ise on öösel ja ennelõunal sajuta, pealelõunal jõuab pärale frondiga seotud mõõdukas või koguni tugev vihmasadu. Mõnel pool on ka äikest. Laussadu kestab Hiiumaal orienteeruvalt keskööni. Tuul puhub esialgu lõunast, pärastlõunal ühes sajuala saabumisega hetkeks vaibub ja seejärel pöördub edelasse. Maksimaalsed puhangud päeva peale ulatuvad 12…15 m/s. Kui juhtub ekslema mõni äikesepilv, siis selle all võib esineda puhanguid ka üle 20 m/s. Öösel on sooja 15…19°C, päeval enne sadu tõuseb 24…27°C-ni, mandril ka 30° ja päikese pikemal siramisel ka kõrgemale.

Esmaspäeval (17.07) liigub madalrõhkkond üle Skandinaavia edasi kirdesse. Laussadu lõppeb öösel ning seega on öö sajuta. Päeval jagub piisavalt niiskust, et tuua meile (udu)vihmahooge. Tuul puhub edelast ja tugevneb rannikul puhanguti 14…16 m/s. Sooja on öösel 16…18°C, päeval 19…22°C.

Teisipäeval (18.07) jääme lõunapoolse kõrge ja põhjapoolse madalrõhkkonna vahele. Rõhuväli on pingeline, niiskust on samuti piisavalt. Öö on sajuta, päeval esineb vihmahooge, mõni neist võib üsna tugev olla. Sajuhood liiguvad läänest itta. Läänetuul puhub nii öösel kui päeval tugevalt, puhangud ulatuvad rannikualadel 15…17m/s. Soojakraade on nii öösel kui päeval 16…19°C. Nädala keskpaigaks ja ka nädala lõpus olukord väga ei paista muutuvat – pea igapäevaselt on oodata hoovihma. Tuul jääb küll nõrgemaks, kuid suurt suvesooja oodata siiski pole – temperatuurid jäävad öisel ajal üle 10°C, päeviti 20°C piirimaile.