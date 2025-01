IGA RAHVARIIE RÄÄGIB OMA LUGU | Lapi pussist läbi juubelilaulupeo presidendi vastuvõtuni

Tiina Maibergi ema kingitud rõivad

Minu rõivad on Emmaste kihelkonnast. Ema on Emmastes sündinud ja oma suguvõsa tean ma umbes paarisaja aasta taha, nii nagu kirikuraamatutest ja muudest dokumentidest näha annab. Emmaste ja Käina rahvarõivad on üsna sarnased, aga Pühalepa omadest erinevad selle poolest, et Pühalepa seelikul on triibustik erinev ja allservas toot, mida teistel ei ole. (toot on linane riideriba, mis on seeliku sees, kaitsmas seda mustuse eest). Need rõivad on mu ema kingitud. Ta otsustas ammu aega tagasi, et tütardel peavad rahvarõivad olema. See komplekt siin on õe oma, ja ka rõhud tulid koos komplektiga. Mul on plaan ise endale rahvarõivad teha ja kuna mu õde teeb väga ilusaid pitse, seega ma tean, kes mu tulevaste rõivaste pitsi heegeldamisel toeks saab olla. Sõlg on aga looga – kui ma Brüsselis elasin, siis meie rahvatantsuansambli juhendaja Mari Tomp kinkis mulle selle sõle. Nõelakoda, seatinast pussitupp ja luust peaga nuga on tellitud Hiiumaalt, nende meistrid on Aire ja Viktor Tammsaar. Nõelakoja sees on tavaliselt huulepulk ja autovõtmed.