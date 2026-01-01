HOROSKOOP | 1.-7. jaanuar 2026

Jäär
Veel lugemist:
TEEMA
Selle aasta novembriks on Hiiumaal sündinud 48 last. Viis ema räägivad, mis toob nende lastele enim rõõmu, millega lapsed neid üllatanud on, ning mis...
LAPSESUU
Palade Põhikooli 2. klassi õpilased Robin Kivistik, Kärt Padu, Armin Kõmmus ja Lauri Oit rääkisid aasta meeldejäävamatest hetkedest ja avaldasid oma uue aasta lubadused.
UUDISED
Justiits- ja digiministeeriumi teatel on viimastel päevadel kahjustatud kokku nelja Eestit välisriikidega ühendavat sidekaablit ja ühte Hiiumaa ja mandri vahelist kaablit, vahendab ERR.
HIIU LEHE MINUTID
Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.