HOOLDATUD AED | Kauni kodu tiitliga pärjatud Urve Harjak paneb aia talveks valmis

Esimesed, mis Urve Harjaku koduaeda tulijale juba kaugelt silma hakkavad, on rododendronid. Põõsad on üle kahekümne aasta vanad, suured ja vajaksid tagasi lõikamist, sest oksad on kooldus, pikad ja põõsas tundub hõre. Alt on vaja anda ruumi uute okste kasvamiseks. “Aga ei raatsi ju, sest uued õiepungad on juba arenenud,“ ütleb Urve. Õnneks on tal juba spetsialistiga kokku lepitud, et juulis, peale õitsemist saab rodo taas korralikuks põõsaks kujundatud. Sügisel pole vaja teha muud kui kollased kuivanud lehed ära rehitseda. Rododendron armastab haput mulda ja kastmist. Hea on Urve soovitusel kasta rodosid kogu suve jooksul kuni sügiseni lahjendatud äädikaveega. Rodot võib ümber istutada igas suuruses, sest taime juurepall on väike. Parim aeg istutamiseks on siiski kevad.