HIIU LEHT MUUTUB | Suvel neljapäeviti ja paksemalt

Hiiu Leht ilmub nüüdsest paberil küll harvemini, kuid lehekülgede maht on sama, mis seni kahe lehe peale kokku. Lisaks pakutakse senistele paberlehe tellijatele võimalust suvel tasuta veebi lugeda.

Arno Kuusk (AK): Kuidas tundub, kas kogukond on selle aja jooksul lehe omaks võtnud?

Maris Hellrand (MH): Eks seda peavad ütlema lugejad ja Hiiumaa kogukond. Minu meelest on Hiiu Leht uue omaniku käe all saanud jalad alla. Meie lugejate numbrid ja tagasiside näitavad, et oleme kogukonna poolt omaks võetud.

Raul Vinni (RV): Selle aja jooksul, mis olen lehe juures olnud, tundub, et kogukond on rahul. Ei ole protesteerimist ega igapäevaseid lehte helistamisi, et midagi on lehes pahasti.

AK: Kas võib öelda, et kaks aastat tagasi alguses olnud hirmud ei ole täitunud ja kõik on läinud plaanipäraselt või isegi paremini?

MH: Esimene aasta oli nagu Ameerika mäed, tehti palju vigu, aga teine tegevusaasta on läinud sujuvalt. Meie tellijate arv on püsinud samas suurusjärgus või veidi tõusnud. Digilehe tellijaid on lisandunud märkimisväärselt.

RV: Digitellimustega on huvitav see, et suur osa digilugejatest on täiesti uued, kes enne paberlehte ei lugenud. Paberlehe tellijate arv ei ole vähenenud, seega oleme tellijaid juurde saanud. Kohalik leht ei ole enam ainult pisike paberleht, vaid igapäevaselt veebis uudiste ja eluga kursis.

AK: Kuidas suhtute klišeesse, et paberleht kaob minevikku?

MH: See on paratamatus, millega peame arvestama. Tellijad liiguvad paberist digisse. Meie ülesanne on sellega kaasas käia, mitte kinni hoida.

RV: Olen Marisega nõus, paberleht ei ole enam operatiivne uudiste edastaja. Kohaliku ajakirjanduse tulevik on veeb ja paberleht täiendab seda.

AK: Mis on Hiiu Lehe tulevik? Olen aru saanud, et muudatusi on ees.

MH: Kasutame suve, et testida. Hiiu Leht ilmub suvel üks kord nädalas ja on paksem kui praegune reedene leht. Panustame veebiversiooni ja digilehe arendustesse, lisame audiot, videot, pilte.

RV: Paberleht läheb parema paberi peale ja hakkab paremini välja nägema. Testisime muide, et uus paber põleb ahjus sama hästi kui senine ajalehepaber. See on väga oluline.

AK: Miks seda sammu vaja on?

R.V: Nagu Maris ütles, siis testime. Lisaks on kojukandekulu ajalehe väljaandmise juures üks suuremaid kulusid. Eestis on kojukande puhul monopol ja hinnad tõusevad pidevalt. Me lihtsalt ei jõua järgi, sest mida vähem inimesi, seda kallimaks läheb kojukanne. Ühe paberlehe tellija kadumine tõstab kojukande hindu teiste jaoks. Peame ajaga kaasas käima ja seega digiasjadega kaasas käima. Kui praegu ei tee, siis jääme rongist maha.

MH: Suvel harjutame tellijaid rohkem digilehte kasutama, pakkudes neile kolmeks kuuks tasuta digilehe tellimust. Kõik praegused paberlehe tellijad saavad lugeda, vaadata ja kuulata Hiiu Lehe sisu veebis kuni viienda septembrini tasuta.

RV: Kõik saavad ka neljapäeviti 20 lehekülge Hiiu Lehte, sisu jääb samaks, aga lisandub teemasid ja tuleb suvine puudutus.

AK: Paberlehe kõrval mängib üha olulisemat rolli veeb. Mida see tähendab, just veebivaade, kas tänane leht saab muutuse või tehnilise baasi, mis võimaldab enamat?

MH: Veebi nägu esialgu ei muutu palju, aga see muutub kiiremaks, turvalisemaks ja kasutajasõbralikumaks.

RV: Veebi puhul on oluline, et suudame toota sisu. Galeriid, uudised ja pikemad lood varem veebis kui paberlehes. Veeb on kogu aeg sinu juures, saad sealt värskemat informatsiooni ja sisu. Hea veebi tegemine on tegelikult tunduvalt töömahukam ja keerulisem kui paberlehe tegemine. Aga peame hakkama saama. Hakkame tasapisi minema.

MH: Kutsume Hiiumaa noori, kellel on huvi ajakirjanduse vastu, kandideerima suvereporteriks.

RV: Ei pea noored olema, võivad ka vanemad. Huvi peab olema, oskused on õpitavad.

EK: Kas töökorraldus muutub?

MH: Töövool muutub, päeva olulised uudised peavad olema võimalikult kiiresti veebis üleval. Kõik inimesed jäävad alles, püüame leida suveks abijõudu.

RV: Meil on mitmeid kaastöölisi ja kogukonnalehena on Hiiu Lehes palju just meile saadetud lugusid. See on hea märk, et inimesed tahavad oma lugusid saata ja rääkida.

AK: Miks leht ilmub neljapäeval, mitte reedel?

MH: Eriti suvel tundub, et palju üritusi algab reedel ja oleks mõnusam teada anda varem. Neljapäeval saab nädalavahetuse plaanid paika panna.

