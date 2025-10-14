HIIDLASED VALIVAD | Hiidlased on seni kõige aktiivsemad valijad

Vabariigi Valimiskomisjoni andmetel on teisipäeval kella 12.15-ks oma hääle andnud juba 10,2% Hiiumaa valijatest.
Veel lugemist:
SPORT
Saalihoki võistkond Lauka Kolhoos ei saanud ka seekord ihaldatud karikavõitu, jäädes finaalis alla igipõlisele rivaalile Pro Surale 2:3. Liiga hooaeg algab 25. oktoobril mängudega...
UUDISED
Kärdla Linnaraamatukogu teatas, et edaspidi jääb raamatukogu avatuks ööpäevaringselt.
ARVAMUS
Kui soovid rohkem teada, kes ma olen ja miks ma kandideerin, klõpsa siia.
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 15 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa viis väärteomenetlust ja kümme väljakutset, tegi Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp ülevaate...