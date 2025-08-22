HIIDLASE TUNNUS | Populaarsed autokleepsud ühendavad saare rahvast

Ilmselt on nii mõnigi tähelepanelik liikleja märganud autodel Hiiumaa kontuuriga märgiseid. Selliseid sõidukeid ei leia mitte ainult Hiiumaalt, vaid ka mandrilt. Nii nagu teisedki Hiiumaa teemalised meened, on ka autokleepsud tõeline müügihitt.