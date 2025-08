HEA TEENISTUS | Hiiumaa rannakalurid teevad püügirekordeid

MTÜ Hiiukala tegevjuht Tuuli Tammla ütles, et võõrliiki, ümarmudilat, on aasta-aastalt järjest rohkem tekkinud. Tema sõnul on tegemist liigiga, kes oma koduvetes koeb viis kuni kuus korda aastas. Eestis vast mõned korrad vähem, aga palju on teda sellegipoolest.