GALERII | Toimus Käina Kooli legendaarne playbox

Osalesid kõik 1.-9. klassid, lisaks üks 5. klassi individuaal etteaste ja klassidevaheline üllatusetteaste. Osa võtsid ka vilistlased ning õpetajad.
Jõusaali astudes märkab teravam pilk mitmel treenijal vööd ümber keskkoha. Mõne jaoks on see asendamatu osa treeningust, teistele aga täielik mõistatus. Mis rolli tõstevöö...
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei üheteistkümne erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa neli väärteomenetlust ja seitse väljakutset.
UUDISED
Pühapäeval peetud Hiiumaa vallavolikogu uue koosseisu esimesel istungil valiti volikogu juhiks viieteistkümne poolthäälega Anu Pielberg valimisliidust Ühine Hiiumaa. Volikogu aseesimeheks valiti kaheksateistkümne poolthäälega Antti...
ULGUHIIDLANE
ULGUHIIDLANE | Sofia Valk tunneb, et hiidlasena ei ole sul mitte ainult koduriik, vaid sul on oma kodusaar
Sofia Valk on Hiiumaa juurtega inglise keele õpetaja, kes suunab noori ja nende tulevikku Tartus Jaan Poska Gümnaasiumis.