GALERII | Toimus Käina Kooli legendaarne playbox

28. novembril toimus Käina Huvi- ja Kultuurikeskuses Käina Kooli legendaarne playbox, mis tõi lavale kõik kooli klassid ning hulgaliselt rõõmsat elevust.
Käina Kooli playbox. | Foto: Eike Meresmaa

Osalesid kõik 1.-9. klassid, lisaks üks 5. klassi individuaal etteaste ja klassidevaheline üllatusetteaste. Osa võtsid ka vilistlased ning õpetajad. 

