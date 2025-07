ESSEEKONKURSI TEINE KOHT | Minu Hiiumaa 20 aastat hiljem: tulevik, mida keegi ei oodanud

Hiiumaa on alati olnud omaette maailm – natuke teistmoodi kui Mandri-Eesti, natuke isepäisem, natuke aeglasem, aga samas just seetõttu armastatud. Kui nüüd kujutada ette, milline on Hiiumaa 20 aasta pärast, siis ilmselt mõtleks enamik helgetele tulevikupiltidele – elektriautod, taastuvenergia, nutikad lahendused. Aga Hiiumaa pole kunagi käinud kõige loogilisemat rada pidi, ja ega ta siis tulevikuski teisiti tee.