AUTO OSTMINE LAPSELE | Kuidas valida sobiv auto oma lastele?

Auto ostmine oma lapsele pakub ka praktilisi eeliseid. See võib vabastada sinu enda aega autojuhi rollist ning annab ka võimaluse paluda lastel sind ise teinekord kuskile viia või ära tuua.

Esimene auto õpetab olla iseseisvam, annab vabadust ning paneb ka rahaliselt paremaid otsuseid tegema, sest olgem ausad auto omamine on ikkagi arvestatav rahaline kulu.

Kui otsustad anda lapsele auto kingituseks, on oluline teha teadlikke valikuid, et tagada nii ohutus kui ka rahaline tasakaal. Selles artiklis vaatleme, kuidas valida sobiv auto, mida silmas pidada finantsplaneerimise ajal ja mida peaksid veel teadma liikluskindlustuse kohta.

Sobiva auto valimine

Auto valimine sõltub suuresti lapse vanusest ja tema juhtimisoskustest. Teeme eelduse, et auto kinkimine tuleb hetkel mil nooruk saab endale juhiload ja saab täisealiseks. Eks kõigil on oma maitse, aga hea soovitus on vaadata esimeseks autoks pigem väiksemat, mida on kergem juhtida ja millega on mugavam manööverdada. Näiteks kompaktsed linnamaasturid või väikesed sedaanid on suurepärased algajatele, kuna need pakuvad head nähtavust ja lihtsat käsitlemist.

Ohutus peaks olema peamine prioriteet, kui valite autot lapsele. Uuri auto turvafunktsioone, nagu turvapadjad, ABS pidurid ja elektroonilised stabiliseerimisseadmed. Paljud kaasaegsed autod on varustatud ka täiustatud turvasüsteemidega, nagu automaatne hädapidurdus ja sõiduraja hoidmise assistendid, mis võivad olla eriti kasulikud algajatele juhtidele.

Lapsele auto valimisel on mõistlik valida mudel, mis on kütusekasutuses ökonoomne ja mille hooldus on taskukohane. Väiksemad autod on tavaliselt kütusekasutuses efektiivsemad, mis aitab vähendada igakuiseid kulusid ja vähendab keskkonnamõjusid. Samuti tasub uurida auto hoolduskulude kohta, et vältida üllatusi hiljem.

Eelarve planeerimine

Auto ostmine ja omamine võib olla suur kulu, seega on oluline ette määrata realistlik eelarve. Mõtle, milline summa on mõistlik kingitusena oma lapsele anda. Juhul kui ostad auto liisinguga, siis mõtle hoolikalt, kas jätad liisingu maksed oma nimele või mitte. Üldiselt finantskohustusi nagu liising ei ole ilus kinkida, seega auto kingitusena võiks olla liisinguvaba.

Eelarve määramisel arvesta ka igakuisete kuludega nagu kütus, hooldus, liikluskindlustus jms. Sa tead ilmselt kõige paremini oma lapse rahalist seisu ning juhul kui sa kingid edasi rahalisi kohustusi, siis mõtle kindlasti, kas sa ise tahaksid või saaksid sellist kohustust endale võtta. Muidugi võid sa hakata igakuised kulutusi ka ise toetama, mis muudab lapsele auto omamise mugavamaks.

Kasutatud või uus auto

Kui oled määranud eelarve, siis saad hakata valima autot. Kui eelarve on suurem, siis kasutatud autode kõrval langevad valikusse ka täiesti uued autod.

Uute autode kasuks räägivad kaasaegsed turvafunktsioonid ja garantii. Kasutatud autod võivad olla märksa taskukohasemad, kuid need võivad vajada rohkem hooldust ja nende ajalugu võib olla vähem läbipaistev. Kasutatud auto ostmisel on oluline teostada põhjalik kontroll ja veenduda, et auto on heas seisukorras.

Üldiselt kipub olema nii, et esimene auto satub ikkagi rohkem olukordadesse, kus parkides satuvad ette postid, prügikastid jms. Selle tõttu see auto saab rohkem kriime ja mõlke. Seda arvesse võttes on kasutatud ja soodsam auto tavaliselt parem valik.

Liikluskindlustuse tähendus ja valimine

Kui annad lapsele auto kingituseks, on liikluskindlustus hädavajalik. Eestis on liikluskindlustus lausa kohustuslik, seega sellest ei saa üle ega ümber. Kindlustus on soovitatav teha sõitja tegelikule nimele, et alustada varakult juba maksete kogumist ning seeläbi võivad tulevikus kindlustusmaksed muutuda ka soodsamaks.

Soodsamate autode puhul on ka kindlustusmakse väiksem ja seepärast on soovitatav kaaluda kasutatud ja soodsamaid autosid. Kallimate ja uuemate autode puhul tasub kaaluda ka juurde sõlmida kaskokindlustus. Seda tehes saad suurema meelerahu, et kingitud vara on kaitstud, ja kui peaks ka midagi juhtuma, siis see ei oleks suur rahaline kahju.

Auto hooldus

Kui oled auto ostnud, on oluline jälgida selle regulaarset hooldust, et tagada auto heas töökorras püsimine ja pikk eluiga. Anna lapsele vastutus ise hoolitseda auto eest. Õpeta talle, kuidas ja kus käia autot pesemas, millal oleks mõistlik õli vahetada jne.

Regulaarne hooldus hõlmab mootori, pidurite, rehvide ja muude süsteemide kontrollimist ning vajadusel hooldamist või vahetamist. See aitab vältida tõsisemaid probleeme ja tagab auto usaldusväärse töö. Samuti on hea mõte säilitada hooldusraamat ja -aruanded, et jälgida, millal milliseid teenuseid on tehtud. See aitab hoida ka auto järelturul väärtust, juhul kui on soov mingi hetk auto välja vahetada.

Juhendamine

Lapsele auto kinkimise puhul on oluline mitte ainult auto andmine, vaid ka selle kasutamise õpetamine. Lase lapsel tutvuda auto funktsioonide ja ohutusfunktsioonidega. Sõida temaga koos, kui sa ei ole veel seda teinud ja veendu, et ta mõistab auto kasutamist õigesti ja saab hakkama erinevates liiklusolukordades. Selline ettevalmistus aitab vähendada õnnetuste riski ja annab noorele autojuhile kindlustunde.

Kokkuvõte

Auto ostmine lapsele on suur ja tähenduslik samm, mis võib avada uusi võimalusi ja vabadusi. Õige auto valimine, finantsplaneerimine, liikluskindlustuse valimine ja regulaarne hooldus on kõik võtmetegurid, mis aitavad tagada, et kingitus pole mitte ainult praktiline, vaid ka ohutu ja murevaba.

Ole teadlik oma valikutest ja ette valmistatud, et auto ostmine kingitusena on positiivne kogemus, mis toob rõõmu ja kasu kogu perele.