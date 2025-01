ARVAMUS | Kuidas haakuvad Kalifornia põlengud, Põltsamaa tuulikud ja Hiiumaa?

Ühiskondlikud arusaamad muutuvad sageli nagu pendel, liikudes ühest äärmusest teise. Viimastel aastakümnetel on maailm keskendunud keskkonnahoiule ja kliimamuutuste leevendamisele. Suurt tähelepanu on hakatud pöörama loodusega kooskõlas elamisele, väärtustades selliseid asju nagu elamisväärne looduskeskkond, kultuuriline omapära ja vaimne heaolu. Aja vaimuga on koos käinud ka Hiiumaa arengud, kui meie saarestikku loodi UNESCO biosfääri programmiala, mille eesmärgiks on inimtegevuse ja looduse kooskõla leidmine. Tõtt öelda, Hiiumaal usume ka ilma UNESCO tunnustuseta, et elame loodusega tasakaalus ja hoiame oma kultuuripärandit.