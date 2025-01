AEG TEEB OMA TÖÖ | Vabadussõjas osalenud hiidlased kodusaare kalmistutel

Aeg on teinud oma töö: teadaolevalt peaks Hiiumaa kalmistutele olema maetud 609 Vabadussõjas osalenud meest. Osade nende hauakoht oli veel teada selle sajandi alguses, kuid tänaseks on need ilmselt hävinenud. Inventeerimise käigus pildistati ja kirjeldati täna leitavad hauaplatsid. Seda kõike tehti eeltööna järgmiseks etapiks, mille käigus asutakse hauaplatse korrastama, vajadusel hauatähiseid restaureerima ning haudasid tähistama. Viimase tarvis asutas Hiiumaa Muinsuskaitse Selts Vabadussõjas osalenud hiidlase hauatähise eesmärgiga väärikalt mälestada hiidlasi, kes andsid oma panuse Eesti Vabariigi kaitsel. Hauatähis kujutab endast 6 cm läbimõõduga tsingisulamist märki, millel on kujutatud Vabadussõja mälestusmedali tagakülg ning seda ümbritseb tekst „VABADUSSÕJAS OSALENUD HIIDLANE“. Esimeste tähiste paigaldamisega tehti ka juba algust eelmise aasta lõpul — nii võib neid näha näiteks Oskar Kääri (1892–1961), Priidu Tubala (1872–1962) ja Friedrich Paljase (1900–1963) hauakividel Kärdla kalmistul ning August Saarna (1899–1958) hauaristil ja Johannes Raimi (1898–1947) hauakivil Käina kalmistul. Kõigi eeltoodute hauakivid-ristid läbisid ka restaureerimistööd enne tähise paigaldamist.