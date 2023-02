Wabrikul uus omanik

Kärdlas Vabaduse tn 15 asuv 1455ruutmeetrine ärimaa koos sellel asuva õlletehase ja pubiga Wabrik leidis tänavu jaanuaris uue omaniku. Kinnistu, koos sellel asuva hoone ning sisustusega, ostis ettevõtja ja suvehiidlane Anti Kalle.

Hiiu Lehele ütles omaniku esindaja Tanel Malk, et investori plaan on õlletootmise ja pubiga jätkata, kuid veel on vara rääkida, millal miski võiks teoks saada. Enne on vaja välja selgitada enam kui kolm aastat kasutuseta seisnud hoone ja selles olevate seadmete tehniline seisukord. Ehk paari nädala pärast on võimalik ka tuleviku­plaane avada.

Krediidiinfo andmetel olid kinnistu eelmised omanikud Svetlana Pchelnikova, Tarvi Pink ja OÜ Pink Beer Company. Neile kuulus ka OÜ Hiiumaa Pruulikoda, mille kohta esitasid nad avalduse ettevõtte pankroti väljakuulutamiseks

2019. aasta juulis. Pankroti­avalduses põhjendas õlletootja, et ei saavutanud piisavat tootmismahtu, mistõttu käive ei saavutanud planeeritud mahtu, tekkis käibevahendite puudus ja laenuandjad lõpetasid lepingud.