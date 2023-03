Vormsilt leiti 14-aasta vanune Hiiumaa pudelipost

Ümber Vormsi matkanud Triin Lepp leidis saare põhjarannikult pudeliposti, mille autoriks Hiiumaa noormees Kaarel. Kiri koos fotoga oli teele pandud aastal 2009.

Inglise keeles koostatud kirjas räägib Kaarel, et ta elab Eesti väikesaarel Hiiumaal. Talle meeldib mängida malet, arvutimänge ja ujuda. Toona 9-aasta vanune olnud poiss palub endaga ühendust võtta, kui kiri leitakse.

Triin Lepp proovis seda ka kirjas toodud e-postil teha, kuid see enam ei töötanud. Sotsiaalmeedias tunti noormees kohe ära ning Kaarel Tamm tunnistas, et tõepoolest tema selle kirja kunagi vette viskas. „Ilmselt viimased 14 aastat Vormsil olnud,“ arvas Kaarel.

Triin Lepp ütles Hiiu Lehele, et kohas, kust pudelipost leiti, ei ole suvel liikuda võimalik, kuna seal on pilliroog ja veised. Rannas oli tema sõnul igasugu prügi ning selle seas ka pudelipost minevikust.