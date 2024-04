VÕRKPALL | 67. Hiiumaa võrkpalliturniir täitub kiiresti

Augustis Kärdlas toimuv turniir on nii populaarne, et vaid nädal peale registreerimise avamist on järel vaid üksikud meeskondade kohad.

Turniiri, mille koostööpartner on ka Hiiu Leht, korraldaja Siiri Sülla rääkis, et turniirile on tulemas mitmeid uusi võistkondi, näiteks Haljalast, Põltsamaalt, Kostiverest. Kohal on ka mõlemad mullused karikavõitjad – Saaremaa naiskond ja Määrdetiimi meeskond Tartumaalt. Taas on Hiiumaa turniirile ennast kirja pannud ka rohkem kui 20 korda turniiril osalenud VK Tõusev Audrust, kes esimest korda oli kohal Audru nime all aastal 1996.