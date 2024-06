Taavi Liivandi avalik kiri

Palun ärge tapke isikliku kasu nimel energiadebatti!

Viimase nädala kemplus vallavanema ja AV vahel ei ole kahjuks suunatud väljakutsete ja ühisosa defineerimisele ning lahenduste välja pakkumisele, vaid puhtalt isiklikust poliitilisest huvist ning ei loo grammigi kasu kogukonnale.

Me ei suuda enam ühegi teema üle arutada sisuliselt, sest igale teemale oskab mõni poliitik oma nime ja näo külge pookida. Ja siis me enam ei aruta teema, vaid konkreetse isiku üle. Olen kahjuks Hiiumaal kogenud päris palju suhtumist, et kuna see või teine teema/üleskutse on mõne konkreetse inimesega seotud, siis sellega ei soovita tegeleda. Kas meil on üldse energeetikas päris probleemid või püüame arengukavadega lihtsalt rehepappi teha, linnukese kirja saada ja “rohesaare kuvandit” kaitsta? Enne kui igasugu teemade vastased ja poolehoidjad poole valivad, kaevikutesse kaevavad ja ühtegi argumenti ei soovi enam kuulata, peaksime aru saama ja kokku leppima ühisosa, et kas meil üldse on päris probleemid (kõrged ja volatiilsed energiahinnad, katkestused, energiajulgeolek laiemalt) (täna, tulevikus). Ja kas nendega tuleks isikute ja parteideüleselt tegeleda, et oleks maksimaalne kasu kogukonnale ja kohalikele ettevõtetele.

Minule isiklikult tuli üllatusena, et “rohesaare” vallavanemaks on pandud inimene, kes ei poolda tuuleenergiat ja tehnorajatiste ( mille alla võib liigitada ka radari, mobiilimastid, Sadamad jne) rajamist Hiiumaale. OK tuuleenergia ei ole ainuke tänapäevane jätkusuutlik energiatootmise viis, palun paku välja siis mõistlik lahendus, kuidas Hiiumaa võetud eesmärkideni jõuab. Vallavanem väidab, et usub päikeseelektrisse. Kahjuks on seda raske uskuda, kuna päikeseelektri tootmise suurendamiseks ja võrku andmiseks ei ole suudetud/tahetud midagi ära teha. Samuti on elektrit eriti vaja talvel kui päikest ei ole. Mis siis on lahendused?

Sama raske on uskuda AV eelmise nädala üllatust, et vallavanem kuulub Hiiu Tuul MTÜ liikmete hulka ja on tuuleenergia vastane. Usun, et peagi näeme tegelikku põhjust sellisele ajastusele. Samuti ei ole kuulnud lahendusi? Üksi me neid probleeme ei lahenda, aga koostööd ei ole ka võimalik teha, kui üks teema spinnitakse vägivaldselt poliitiliseks kempluseks.

P.S Ei ole ühegi energialiigi tulihingeline pooldaja ega vastane. Igasugune energia tootmine, ülekanne ja ka tarbimine vajab suuremal või vähemal määral tehnorajatisi ja omab kas siis lokaalset või kaugemat mõju keskkonnale. Ise peame otsustama, mis elumugavust me endale soovime ja mis hinna ning kvaliteediga on nõus meie ettevõtjad elektrit ostma, et oma ettevõtteid Hiiumaal hoida. Antud kiri ei ole tuuleenergia või mõne muu energialiigi poolt või vastu. Vaid arutelu tapmise ja vale fookuse vastu. P.P.S Poliitilises vaates olen dinosaurus, usun siiani suurtesse ideedesse ja riigimehelikkusesse. Et kogukonna hüved peavad ületama isikliku kasu. Poliitik/ametnik sa võid olla inimene/kogukonnaliige sa pead olema.

(Siiras)Koostöö aitab, päriselt! Ja tegelikult kehtib see väga paljude teiste teemade osas ka.