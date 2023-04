Volikogu peab olulisemaks Kõrgessaare üürimaja

Hiiumaa vald otsustas asutada kaks osaühingut, et taotleda elamu­fondi arendamiseks toetust nn üürimajade programmist. Mõlemad eelnõud olid neljapäeval volikogu töölaual ja said volikogu toetuse. See, kumb võimaluse saab, sõltub erainvestorite huvist, kuid vallapoolne eelistus on Kõrges­saare üürimaja (pildil), sest seal on elamispinna mure suurem.

Eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Andrus Ilumets ütles, et tegu on viimase riigipoolse toetusvooruga, millest jagatakse üüripindade ehitamiseks 5 miljonit eurot. Kuigi iga omavalitsus saab esitada vaid ühe taotluse, valmistas vallavalitsus ette kaks taotlust juhuks, kui Kõrgessaare üürimajale erainvestorit ei leita.

Ilumets lisas, et komisjon peab Kõrgessaare projekti prioriteetseks ning tegi vallavalitsusele ettepaneku, leida järgmise aasta eelarvest selle omafinantseeringuks veel 175 000 eurot, s.o umbes 10% projekti kogumaksumusest.

OÜ Sadama Üürimaja asutab vald Kõrgessaare alevikus Sadama tee 6 olemasoleva üürimaja arendamiseks ja haldamiseks,

OÜ Viire Üürimaja Käina alevikus Viire 8 krundile üürimaja ehitamiseks ja seejärel haldamiseks.

Kõrgessaare üürimaja ette­valmistavatele töödele, sh põhi­projekti koostamiseks, on vald seni kulutanud üle 122 000 euro. 12 korteriga maja hinnanguline ehitusmaksumus on 1,7–1,8 miljonit eurot. Sellest pool saaks tulla riiklikust üürimajade programmist toetusena ja teise poole arendusprojekti kuludest peab tagama tulevane finantsinvestor.

Käinas on esialgu olemas ainult kinnistu ja idee, millise maja sinna võiks rajada. Samas on huvi üüri­pindade vastu seal suurem kui Kõrgessaares.

Kui volikogult load käes, korraldab vallavalitsus eelläbirääkimistega pakkumise, et leida mõlemasse osaühingusse erasektori partner. Kõrgessaare üürimaja saab era­investor peale 15 aastat avalikul üüriturul olemist endale. Uue maja, näiteks Viire 8 ehitamise puhul, on nõutud aeg pikem, 20 aastat.

15 või 20 aastaks valla kontrolli alla jääval osaühingul on õigus juhul, kui osakapitali laiendamine õnnestub, taotleda investeeringu­toetust Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA meetmest kohaliku omavalitsus­üksuse elamufondi arendamiseks. See taotlusvoor avanes aprilli algul ja sulgub juuni algul.

Eelnõu seletuskirjas ütleb Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg, et juba maikuu volikogus loodetakse arutada erasektori partneri(te) kaasamist osaühingutesse. Jõpiselja sõnul tehakse siis ka valik, kumma projektiga vald on valmis toetust taotlema.

Vajadus valla sekkumiseks ettevõtlusse tuleneb sellest, et Hiiumaal puuduvad üürielamute arendajad, samas nõudlus elamispindade järgi on viimasel ajal aina kasvanud.