VISCOSA | Utoopia püüab külastajat emotsioonidega

Viscosa Kultuuritehase arendajad ostsid ära kunagise Kõrgessaare mõisa viinaköögi, et avada seal hostel ja üle võlli sisekujundusega kõrts.

Pilt, mis kunagises restoranis praegu külastajale avaneb, on väljakutsuv. Üks sein erelilla, teine türkiissinine, kullatud sambad, kummalised lühtrid ning kõikjal, laudadel, seintel, laes pildid. Üks eredam ja säravam kui teine, iga järgmine šokeerivama sisuga kui eelmine.

Utoopia kõrtsi sisekujunduse autoriks on Saaremaalt pärit kunstimässaja Toivo Freeman Pilt.

„Selle stiili nimi on mixed media art, mis tähendab seda, et see on nii kollaaž, maal, mosaiik – kõiki materjale kasutatakse seal,“ selgitas autor. „Ma fotošopin, lõikan välja, kleebin käsitsi, maalin juurde, teen arvutimaali – no limits.“

Oma piltidel kasutab ta tihti tuntud tegelasi – siit leiab nii Kaja Kallase kui Kersti Kaljulaidi, esindatud on Putin ja Mister Bean, Miki Hiir ja vannipart, Jeesus Kristus ja Buddha, Marilyn Monroe ja Elvis Presley…