Viimane päev esitada kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile

Täna, 23. mail on veel viimane päev esitada oma kandidaat Andrase tunnustamiskonkursi tiitlitele Aasta koolitaja, Aasta õppija, Aasta õppijasõbralik tööandja ja Aasta õpitegu. Tunnustuskonkursi üks korraldaja Annely Veevo tänas kõiki, kes on oma kandidaadid juba esitanud, kuid kutsus üles viimast päeva täie ette ära kasutama. Ankeedid kandidaatide esitamiseks on saadaval Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsiooni kodulehel andras.ee.

Tunnustusi täiskasvanuhariduse valdkonnas jagatakse aastast 2020. Möödunud aastal said Hiiumaalt tunnustuse: aasta õppija Erki Ala, aasta koolitaja Järvi Lipasti, aasta õpitegu Kassari külaülikooli loengusarja läbiviimine, aasta õppijasõbralik tööandja AS Dagöplast.