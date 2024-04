VIIDIK VIIVITAS | Aivar Viidik süüdistab vallasekretäri takistamises

Eelmisel nädalal Kärdla osavalla vanema kohalt vabastatud Aivar Viidik soovis naasta volikogusse ja osaleda tänasel (neljapäev -toim) volikogu istungil, kuid valimiskomisjon ei taastanud veel tema volitusi. Vallavanema sõnul viivitas Viidik avalduse esitamisega ning valimiskomisjon ei jõudnud koguneda.

“Näib, et vallasekretär, kes on ka Hiiumaa valimiskomisjoni esimees, on otsustanud, kuigi selleks mingit sisulist põhjendust ei ole, ära kasutada kõik talle seadusega lubatud piirmäärad ja mind tänasele volikogu istungile mitte lubada ehk minu volikogu liikme volitusi mitte taastada,“ kirjutas Viidik meilis, mille ta oli adresseerinud rohkem kui viiekümnele inimesele. Saajate hulgas olid volikogu liikmed ja vallamajas töötavad inimesed.