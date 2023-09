VIDEO | Kolga raida taastajad tahavad maailma muuta

Haldi küla vana raida eeskujul taastatud hoonesse tulevad näitus ja loomalaut, mis hakkavad rääkima sellest, kuidas vanasti midagi ära ei visatud.

Vabaõhumuuseumi Kolga talu juurde, mille hoovil asub Hiiumaalt Läku talust pärit raida eeskujul taastatud hoone, viib kahelt poolt roigasaiaga ääristatud karjatee. Hoovi peal on vana rehielamu, ait, saun, suveköök, sepikoda ja kelder. Rehielamu seina ääres istub linases riietuses perenaine, kes toimetab õue peal vana aja asju. Näiteks sirbitab muru. Vikatiga niitmise kohta ütleb ta, et seda ta kahjuks ei oska. Vöö küljes on tal võtmekimp, millega saab lubada külalisi värskelt taastatud raita. Hoone pole veel päriselt lahti, uksed avatakse esimest korda 21. oktoobril, koolivaheajal, kui lapsed, kellele maja sisu ennekõike mõeldud on, saavad priipärast sellest kõigest osa saada.