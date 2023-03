VIDEO > Kaks magamata ööd aitasid virmalised pildile saada

Fotograaf Viive-Kai Rebane jäädvustas Hiiumaa taevas haruldaselt hästi näha olnud virmalistemöllu videosse.

Varemgi virmalistega kokku puutunud fotograaf pidas kogu Eestis pühapäeval ja esmaspäeval näha olnud öist valgusmängu eriliseks, kuna see oli nii kirev ja kohati ka palja silmaga hästi nähtav.

„Esimesel päeval läksin välja umbes kell kümme õhtul ja koju jõudsin peale nelja, teisel päeval läksin kella kaheksast ja koju jälle nelja paiku,“ rääkis Rebane, kuidas ta kahe ööga veetis 14 tundi Sääreninas, Tubala tuuliku juures ja Määvli rabas. Tulemuseks oli 3161 pildist koosnev timelapse tehnikas (kaamera pildistab iga sekundi-paari tagant- toim) 2-minuti pikkune video. Sellise tehnika valis fotograaf enda sõnul seetõttu, et lihtsalt filmides ei jätku piisavalt valgust ning virmalised ei paista nii hästi välja.

Viive-Kai Rebane

„Nii tugevaid virmalisi pole ma Eestis veel näinud ning harukordseks tegi selle korra ka punast tooni virmalised,“ rääkis Rebane, kes on käinud virmalisi vaatamas ka Lapimaal, kuid punaseid pole tal õnnestunud isegi seal näha. Tema sõnul ei ole nii tugevaid virmalisi Eestis tihti näha ning tihtipeale jääb see valgusmäng hoopis pilvede taha. Seekord oli aga taevas imekombel koguni kaks ööd selge.

“Virmalistega on nagu tulega, võibki vaatama jääda ja oma mõtetesse kaduda.”

Kuigi kaamera järjest pildistab, mõtleb fotograaf enda sõnul kogu aeg, et kuidas ikka veel paremaid kaadreid saada ja kuhu kaamerat paigutab. Koos koer Jackiga virmalisi püüdmas käinud Rebase sõnul võib aga lihtsalt vaadet nautida. „Virmalistega on nagu tulega, võibki vaatama jääda ja oma mõtetesse kaduda,“ ütles Viive-Kai Rebane, et nautis tundide kaupa võimast vaadet ja ilusat tähistaevast.

„Minule jääb nendest öödest vägev emotsioon- üksi öö läbi imelises Hiiumaa looduses tähti ja virmalisi vaadata oli unustamatu kogemus,“ ütles Viive-Kai Rebane.

Kuidas virmalisi kohata?

Virmaliste jäädvustamiseks on tema sõnul vaja veidi teadmisi, natuke õnne ja palju kannatust. „Põhiline on leida koht, kus ei oleks valgusreostust ning kus põhjakaar oleks nähtav,“ annab fotograaf nõu. Seda, kas virmalised on taevas, saab jälgida erinevatel internetilehtedel. Saab ka tõmmata vastava äpi, mis nägemise tõenäosust arvutab ja sellest teada annab. Abiks on ka „Eestimaa virmalised“ nimeline grupp Facebookis, kus märku antakse, kui võib vaatemängu näha.