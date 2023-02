Veebruar varastab märtsilt

Veebruari kokkuvõte. Mihkel Härm ütles, et Elektrilevi toob Hiiumaale miljon eurot. Merel sattus hätta traalikapten. Kopteri asemel tõttas teda päästma politsei- ja piirivalveamet oma kaatriga. Haiglas peeti sarikapidu ja uus tervisekeskus valmib augustiks. Alanud on kiirehitustööd bowlingu-saalis Tuuletorni keldrikorrusel. Ühele perearstile on asendaja leitud. Kultuuriministeerium otsustas Käina kultuurikeskusele raha siiski eraldada. Tunnustused, tunnustused, tunnustused. Lisaks valimised.

Oleme lehes valimisotsustele kaasa aidata püüdnud arvamusartiklite sarjaga Valimised 2023, kus meie ringkonna kandidaadid on vastanud erinevatele Hiiumaaga seotud küsimustele. 9. veebruaril toimus ka Hiiu Lehe valimis­debatt ringkonna esinumbrite või nende esindajatega. Debatil räägitut oleme kajastanud paberlehes, aga tervet debatti on võimalik järele vaadata ka meie veebilehelt. Mis seal jäi küsimata, jõuame veel täna ja reedel lehe­veergudel ette võtta. E-hääletamine algas juba eile hommikul kell üheksa ja lõpeb laupäeva õhtul kell kaheksa. Jaoskondades saab eelhääletada Kärdla kultuurikeskuses ja Käina osavalla valitsuses.

Seekord läheb veebruar natuke märtsi üle, sest pühapäeval jõuab lõpule üks tähendusrikas periood. Sest sel nädalal ei mõtle me kuupäevast, vaid pühapäevast. Aga see vaene veebruar ongi ju muidu natuke liiga lühike. Sündmustevaene ta sellegipoolest pole olnud.

Piret Eesmaa