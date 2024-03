VASTULAUSE | Mikk Marran: RMK ei taha Saarnakil ajutist lahendust

Lihtsam on süüdistada inimest valetamises, keerulisem on teha tegelikud asjaolud selgeks. On lugeja otsustada, kas Saarnakile ja Hiiumaale oleks kasulikum ajutine lahendus või pika vaatega tehtud otsus, mis võtab arvesse kõigi osapoolte huvisid.

Alustame algusest. Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) hallatavatel aladel Hiiumaal on riikliku kaitse all olevate kultuurimälestiste kõrval ka mitmeid pärandkultuuriobjekte. Saarnaki laiul asuv rehetalu ja laudahoone on üks neist, millele ei ole RMK jõupingutustest hoolimata suudetud leida uut visiooniga peremeest.