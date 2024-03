Kuna Ain Tähiste peab vajalikus ka minu nime järjekordse Saarnaki loo kontekstis mainida, siis vastan nii selles toodud (kahjuks valeväite) kohta, kui annan teemasse ka mõne laiema tausta.

Kui Tähiste mõtleb „rahvasaadiku“ termini all minu Riigikogu saadiku aega, siis aus vastus on, et Saarnaki teemaga eraldi tegelemiseks sai mu mandaat Riigikogus kahjuks enne otsa. Küll aga viisime sel ajal koostöös RMK juhatuse ja nõukoguga väga edukalt lõpuni selle, etmuinsuskaitselased militaarobjektid Tahkunas ja mujal Hiiumaal said Eestis esimesena(!) RMK poolt hoolduskava ja ka hooldatud. See on suur asi ja selle eest veelkord tänud nii toonasele RMK juhile Aigar Kallasele kui hoolduskava koostajale, RMK Hiiumaa metsaülemale Andres Tammeveskile.