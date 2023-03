Varemetest on sündimas Puski kirik

Agu Kohari veab eest Puskis tegutsevat haridusseltsi EDU, mis on võtnud oma südameasjaks teha nii, et juba selle aasta augustis saaks Puski päeva esmakordselt üle aastakümnete tähistada kontserdiga kiriku sees.

Kui kaugel te olete Puski kiriku taastamisega?

Puski Kristuse Sündimise kirikuga hakkas Haridusselts EDU tegelema 2016. aastal. Tänaseks on EDU jõudnud nii kaugele, et kirikul on katus peal, tornil telling ümber ning karniisid parandatud. Kogu torni lõpetamise projekt on lepingu järgi

166 000 eurot. Projekti on toetanud nii organisatsioonid kui eraisikud, nende seas Muinsus­kaitseamet. Aga ka Eesti Apostlik-­Õigeusu Kirik on lubanud oma metsa müügist raha. Eraannetusi on tänaseks kogunenud nelikümmend tuhat, millest osa on juba kasutusel. Väga mitu annetajat on teinud püsikorralduse, mis on väga tore. Praegu on puudu viiskümmend tuhat eurot, millest poole on haridusselts küsinud Kõrgessaare programmist. Teise poole summast loodame kokku saada annetuste toel. Usume, et kui selle raha saame, siis 1. septembriks on katuse projekt koos kullatud risti ja kupliga valmis.

2021. aasta lõpul toetas koostöökogu Puski kiriku põranda ja akende restaureerimist pea saja tuhande euroga ning mai lõpuks saabki kirik põranda alla. Aknad on viidud restaureerimisele, töö käib Tallinnas töökojas. Omaosalus on juba avansina ära makstud – selle andis meile vald. Aknad ja uste restaureerimine peab olema valmis septembriks. Kui kõik läheb, nagu me eeldame, siis 13. augustil, traditsioonilisel Puski päeval peaks esmakordselt üle aasta­kümnete toimuma kontsert kiriku sees.