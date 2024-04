VARAD MÜÜKI | Osavallad plaanivad teenida pool miljonit eurot

Hiiumaa osavallad müüvad maha vara, mida endal vaja pole. Pakkumisel on nii kortereid, laoruume, elamumaad ja tootmismaad kui ka maatulundusmaad.

Eelmisel aastal korraldas Hiiumaa vald varade auditi ning mittevajalik otsustati müüki panna.

„Vallavara, kui see seisab, vajab hoolt ja see on kulu,“ selgitas Pühalepa ja Kõrgessaare osavalla vanem Liili Eller. „Mõte oli selles, et panna vallavara, mida ei ole vaja avaliku halduse ülesannete täitmiseks, müüki ning kasutada teenitud tulu osavalla investeeringute omaosaluseks.“

Suurima tulu, 200 000 eurot loodab maamüügist saada Käina osavald, kus kokku pannakse müüki 12 kinnistut.