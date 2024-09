VANANAISTESUVI | Suvi algab septembris!

Head uut aastat!

Raul Vinni 23. augusti juhtkirjast inspireerituna – „Septembris aa inimestel palju rohkem jöudu uut aasted alusta kui jaanuaris… “(Järvi Kokla tõlkes) – hakkamegi päikesest emmatuna ja soolasest mereveest kastetuna uue aasta tähistamisega pihta.

Suvepuhkajad on enda keha, vaimu ja meele suve täis laadinud ja peaasjalikult juba teele asunud. Kõigile, kes jäänud: üldse mitte eht hiidlaslikult ega isegi mitte eestlaslikult – nüüd on aeg asuda ahnitsema. Millal siis veel, kui mitte aasta kõige külluslikumal kuul?

Teada värk, et aeg liigub saarel omasoodu. Siin võivad liigselt rutates valitud hetked käest libiseda. Pealegi, kus Sul kiire – niikuinii oled jäänud hiljaks. Paljude restode-kohvikute uksed on sulgunud. Rohkelt üritusi juba ära olnud. Mitmed ärid-tegemised justkui talveunne pöördunud.

Vananaistesuvi on kulgejate päralt

Ent põhjust kurvastada pole. Hiiumaa on avamas end kihtides, mis südasuvel kättesaamatud. Külluslikumates ja sügavamates toonides. Teadlike ja kannatlike päralt on saar ühes avalike ja avaldamata saladustega.

Tuletornide, kirikute, muuseumide avamisajad on ehk mõneti teised, kuid uksed on valla ja olgu see Sulle kutseks. Mitmekesine valik näitusi, kontserte, loenguid, matku ja põnevaid ettevõtmisi on just täpselt parajas mahus, nii et minna jõuab kasvõi igale poole.

On täitsa kohane ette võtta asju pisikese laiskusega. Siinkohal kujutage ette päikeselaigus kassi – just sellise energiaga kulgeda läbi Vananaistesuve. Huvi olgu siiras, lihtsalt suhtumine natuke maailmavalitsejalik. Ja miks ta ei peaks olema. Oled Sa ju Paradiisisaarel.

Kohalike superstaaride lummuses

Hiiumaa Vananaistesuvi langeb kokku ka Eesti toidukuu tähistamisega. Hiiumaalgi on staarid metsast-aiast end ehtinud nii edevalt ja kirkalt kui vähegi oskavad; meri sillerdab ka ehk hõbedasemalt kui muidu.

Kõike on heldelt. Seda peegeldavad restoranide menüüd ja tasub meeles pidada, et metsaköögi avamisajad on alati enda teha. Mõnusalt paksud lestad, kõige punasemad pihlakad, kõige kuldsemad kõrvitsad, õunad nagu rubiinid puudel, pea igas aias tomatipidu…

Köögid on muutunud pisikesteks vabrikuteks, kus kõik annid proovitakse purki, potti, pudelisse kinni püüda ja ära väärindada. Soovitame võtta endale lahkesti aega Vananaistesuve programmi nautimiseks katsetamise, inspireerimise ja inspireerumise vahele.

Vananaistesuvi teeb kummarduse Hiiumaa kunstile

2024. aasta Vananaistesuvi on pühendatud Hiiumaa kunstiaastale, mis on ellu kutsutud tähistamaks Hiiumaal sündinud kunstniku Ülo Soosteri 100. sünniaastapäeva. Vananaistesuves ongi sel korral rohkelt ruumi värvidele, loomisele ja ümbritseva kui kunsti tajumisele.

Reedel, 6. septembril kell 20.00 toimub esimene Vananaistesuve ööretk „Armastusega Hiiumaal ümber kadakate maalides“ algusega Käinast. Retk viib osalised Ülo Soosteri radadele. Helgi Põllo lugude ja juhendamise saatel käiakse nii Soosteri sünnipaigas, Sõru muuseumis Soosteri näitusel kui ka Kuriste kirikus ja külla minnakse Liia ja Aado Algverele. Öövarjus mööda külateid kulgedes võib kohata nii mõndagi… et kohata ja kohtuda, peab ikka ise kohale tulema.

Pühapäeval, 15. septembril on viisteist kunstihuvilist oodatud Orjakus Dagen Haus puhkemajas Ewa-Kaisa Plaki juhendatud õpituppa „Kepsakas sui ehk kuidas joonistada sõstart“. Kunsti tehakse Soosteri kastmes. Alustatakse kell 12.12 ja ligikaudne lõpp kell 15.15. Olemas on kõik materjalid ja osalised saavad ka kirjatud. Kõik kunstitoas osalejad saavad näidata oma tööd 17. oktoobril avataval ühisnäitusel „Meite Sooster“ Tuuletornis.

Reedel, 20. septembril kell 20.00 toimub teine Vananaistesuve ööretk „Armastusega Seinani ja tagasi“ algusega Kärdlast.

Rohkem infot Vananaistesuve programmi kohta leiad vananaistesuvi.ee: Facebookis: Vananaistesuvi Hiiumaal. Lisaks www.hiiumaa.ee

Kaasa Sulle Vananaistesuve retsept. Valik koostisosasid ja soovituslik viis toimimiseks. Nüansid lisa oma maitse ja isu järgi. Vananaistesuvel…

võiks hommikuid alustada rituaaliga mere ääres. Lase end karastavatel lainetel kanda või pista varbad vette. Ausalt, meri hoiab veel sooja!

tee mere peale asja. Kärdla sadamast saavad alguse hülgevaatlusretked või ehk saad kaasa rääkida end mõnele regatil osalevale alusele.

võiks üheks kohustuslikuks kaaslaseks saada jalgratas. Tiirud olgu pikad-lühikesed, asised-meelelahutuslikud, metsarajal või kergliiklusrajal.

hoia end liikumises. Jaluta-jookse, sea sisse uus treeningkava jõusaalis või hüppa kivilt-kivile mererannas. September on kuulutatud Hiiumaal tennisekuuks, õige aeg reket töös hoida või tennises sootuks uus huviala leida. Mine metsa orienteeruma või discgolfi radadele ketast viskama.

näe kunsti, tee kunsti, ole kunst! Kas võtad seda kui soovitust tavalisest tihedamini sisse astuda galeriidesse, tulla ja võtta osa Vananaistesuve programmi pakutavast tuuridest-töötoast või lihtsalt tunda siirast rõõmu endast, meile sobivad kõik variandid.

kujundada argisest poeesia ja aaretejaht muutugu igapäevaseks. Kas põske, taskutesse, vaasidesse, purki-pudelisse. Miks mitte kõikidesse. Natuke ahne olla Vananaistesuve puhul on täitsa asjakohane.

käigu armastus ikka kõhu kaudu – tee inimestele süüa, kutsu kolleeg lõunale, kingi oma lemmikretsept sõbrale, katseta uute koostisosadega, kutsu kokku toiduklubi, külasta laatasid, kus sügisesed kohalikud superstaarid Sind ootavad.

ole lihtsalt tasa. Võta päevast teadlik aeg, et seisatada ja lihtsalt olla vaikuses. Ja siis vastukaaluks mine kontserdile, kus end helidel kanda lasta.

hangi igapäevastele valgusetendustele koht esimeses reas. Oled Sa loomult öökull või varajane linnuke, on mida vaadata.

lõpeta õhtud tähistaeva all. Miks mitte katta laud jätkuvalt õue, panna lauale lina, liuad lookas. Romantilised õhtud kahele või meeleolukad istumised sõpruskondadele. Tuju järgi!

las see saar olla Sinu! Vahel tasub enda kodukanti vaadata justkui võõraste silmadega, mängi külalist. Ja käi läbi kõik kohad, mida soovitaksid enda külalisele.

Vananaistesuvi olgu Sinu jaoks üks suur pidu üle terve saare. Nii ootamegi kõigi isiklikke Vananaistesuve retsepte. Kindlasti jagage seda ka meiega sotsiaalmeedias Vananaistesuvi Hiiumaal.