Vana tornikiiver leidis uue koha kõrvalkrundil

See oli 1. veebruaril, Pühalepa kiriku uue tornikiivri paika tõstmise päeval, kui muinsuskaitse restaureerimisnõunik Dan Lukas kurbusenoodiga hääles selgitas, et vana tornikiivriga ei ole midagi peale hakata. „Isegi palkmaja­ehituse õpilastel ei ole sellega midagi teha,“ ütles ta. Äkitselt tõi ta pilgu taevast, kus uus tornikiiver rippus, alla ning tegi kõrvalasuva krundi omanikule, Hector Jimenezele ettepaneku: „Aga võta see endale!“

Pakkumine ei tulnud täitsa tühja koha pealt. Kõrvalkrundil asuvad Pühalepa kõrtsi varemed on saanud arhitekti ja vana torni värske omaniku Hector Jimeneze südameasjaks. „Mul oli lihtsalt väga kahju, kui Dan ütles, et vana torn läheks utiliseerimisele,“ nimetab ta ühe põhjuse, miks tornikiivri endale võtmisega nõus oli. Teise põhjusena toob ta välja kohalikud inimesed, kes on terve elu torni kaugelt vaadanud. „Äkki nad tahaksid sinna sisse minna ja näha, mismoodi see seest välja näeb,“ räägib ta, kuidas ei kavatse torni kiivalt endale hoida.

Naljaga pooleks, mõtteid, avada kõrtsi varemete kõrval vanas torni­kiivris kohvikutepäeval õllebaar või pakkuda teisel pool Hiiumaad valmivale majutusele laevakeres konkurentsi külaliskorteriga vanas tornikiivris, on samuti peast läbi käinud. Kõigepealt tuleb aga

Hectori sõnul tornikiivri uus asukoht seaduslikuks teha ehk lisada see detailplaneeringusse ning kooskõlastada transpordiametiga.

„Kõige tähtsam on torn pealt kinni katta,“ loetleb Hector eesseisvaid hädavajalikke töid. Torni tipp on maha saetud, sest muidu ei olnud võimalik restaureerimisele minema pidanud muna ja kukke kätte saada. Lappida tuleb ka muud avad. Õlitama pole vana laast­katust enam vaja hakata, vahendab Hector Dan Lukase nõuandeid. „Peamine on hoida tornikiiver kuivana.“ Selleks, et inimesed seda päriselt külastada saaksid, tuleb ka torni sees olevaid poolkorruseid ja redeleid tugevdada ning rajada ligipääs, räägib ta. Laastkatusega torn on praegu toetatud betoonist plokkidele.

„Mul on tunne, nagu just siin see torn peakski olema,“ ütleb Hector. „Suur aitäh ka Juhan Kilumetsale ja töömeestele, kes vana torni transpordi võimalikuks tegid.”