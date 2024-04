VÄLISMAALE KONKURENTSI PAKKUMA | Suurepärased saavutused meie klaveriõpilastelt

Konkursil “III International Competition of Young Piano Players and Composers named after Oscar Strok“ saavutas videovoorus Elisabeth Vannas esimese koha ja Helga Kaibald samuti esikoha ning mõlemad on kutsutud 20. aprillil Daugavpilsi konkureerima Grand Prix auhinnale. Heti Kaibald saavutas videovoorus kõrgete punktidega II koha.