VALIMISPÄEV | Valijad võtsid valimisi seekord tõsiselt

Valimiskabiinis istub mees, kes pikalt-pikalt nimekirju uuris enne kui valiku tegi. Valimiskomisjoni esimees Leelo Sarapuu ütleb, et mõnel on valimiskabiinis läinud kauemgi, mõni on ka küsinud, keda ta valima peaks. Seda nõu valimiskomisjoni liikmed Elna Pähn ja Siiri Kruus neile muidugi anda ei saanud.