Neljapäeval Kärdlas restoranis Kork peetavale valimisdebatile on lubanud tulla siinse valimisringkonna kandidaadid Jaanus Karilaid (Keskerakond), Urve Tiidus (Reformierakond), Reili Rand (Sotsiaaldemokraadid), Mart Maastik (Isamaa), Palle Kõlar (EKRE), Kalev Stoicescu (Eesti 200) ja Kristjan Vanaselja (Parempoolsed). Kohal on ka Hiiumaalt pärit saadikud, kes samuti sõna sekka saavad öelda.

Hiiu Lehe peatoimetaja Piret Eesmaa usub, et valimisdebatt tuleb hoogne ning huvilised saavad oma küsimustele kindlasti vastused. Koos Eesmaaga vestlust juhtiva politoloogi Keit Kasemetsa sõnul küsitakse kandidaatidelt küsimusi, mis hiidlastele korda lähevad. „Debatilt võib oodata seda, et see, keda valida, saab selgemaks,“ ütles Kasemets.

Debatt algab kell 17.00 ja oodatud on kõik huvilised. Üritusest tehakse ka otseülekanne, mille toimumise kohta saab täpsemat infot Hiiu Lehe veebikanalitest. Samuti on võimalik esitada osalejatele küsimusi debati ajal või saates need varasemalt e-postile hiiuleht@hiiuleht.ee