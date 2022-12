Valge Lindi sai psühhoterapeut Mirjam Püvi

Valge Lindi auhinna laureaat, psühhoterapeut Mirjam Püvi nõustab vägivalda kogenud naisi ka Hiiumaal.

19. Valge Lindi laureaat ütles, et on hea tunne auhinda saada: „Ma olen tõesti hingega sellele pühendunud.“ Veel väärtuslikumaks nimetas Mirjam Püvi, et see on andnud talle võimaluse avalikult rääkida naistevastasest vägivallast. „Ikka veel on naisi, kes arvavad, et nad ei saa lahutada sellepärast, et mees ei anna lahutust. Kardetakse ka, et lahutusega võetakse neilt lapsed, kuna mees on seda ähvardanud. Naised, kes on niimoodi nurka surutud, reeglina kipuvad uskuma seda, mida mees ütleb,“ nentis ta.